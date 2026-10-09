Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 12:03

Claudia Pătrășcanu a reușit să obțină o victorie în instanță, împotriva Biancăi Drăgușanu, iar magistrații i-au făcut un cadou chiar de ziua ei de naștere, care a avut loc pe 6 octombrie.

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