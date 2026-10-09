Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu a reușit să obțină o victorie în instanță, împotriva Biancăi Drăgușanu, iar magistrații i-au făcut un cadou chiar de ziua ei de naștere, care a avut loc pe 6 octombrie.
Artista a cerut ca pozele postate de Bianca Drăgușanu cu băieții ei să fie șterse de pe rețelele de socializare ale vedetei, pe motiv că expunerea le-ar face rău acestora.
Judecătorii de la Tribunalul București i-au făcut Claudiei Pătrășcanu o surpriză chiar de ziua ei de naștere și au decis să îi admită în parte cererea. Astfel, Bianca Drăgușanu este acum obligată să șteargă de pe toate conturile ei de socializare orice poză sau videoclip în care apar copiii minori ai Claudiei, așa cum cântăreața și-a dorit în tot acest timp.
Bianca Drăgușanu este acum și bună de plată. Pe lângă că trebuie să elimine tot acel conținut media, ea trebuie să-i plătească Claudiei Pătrășcanu și suma de 2.000 de lei. Aceasta reprezintă cheltuielile de judecată pentru onorariul avocatului. Pe lângă acești bani, trebuie să mai scoată încă 20 de lei, adică taxa de timbru.
„Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâta să şteargă toate pozele/videoclipurile postate pe toate conturile sale de socializare, cu copii minori ai reclamantei. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată parţiale faţă de reclamantă, 2.000 lei, onorariu avocat şi 20 lei, taxă de timbru”, se arată în decizia instanței.
De menționat este că decizia nu este definitivă și ne așteptăm ca lucrurile să nu rămână așa. Bianca Drăgușanu are la dispoziție 30 de zile să facă apel.