Bianca Drăgușanu, amendată cu 1.000 de euro în Dubai

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 12:53

Bianca Drăgușanu are de plătit o amendă de 5.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 1.000 de euro, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apărea un cuplu aflat la piscina unui hotel din Dubai.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bianca dragusanudubai