Bianca Drăgușanu, mărturisiri sincere despre compromisurile în relații

Bianca Drăgușanu a vorbit cu sinceritate despre compromisurile pe care le-a făcut în trecutul său amoros, dar și ce anume nu ar mai face niciodată pentru persoana de lângă ea.
În cadrul unui podcast, aceasta a mărturisit ce anume nu ar mai repeta niciodată într-o relație.
„Și eu mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compormisuri la un moment dat în viața mea în care am zis că dacă dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. Când dai mai mult, se pare că primești mai puțin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic, niciodată. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în vața ta să faci un lucru pe care tu nu simți să-l faci. Dacă ajungi să îl faci o dată, a doua oară, a treia oară, dacă nu-l mai faci, se supără pe tine”, a povestit Bianca Drăgușanu.
Prezentă în urmă cu ceva timp la o altă emisiune, Bianca Drăgușanu a vorbit despre ce anume își dorește de la un bărbat, dar și cum privește situația finaciară într-o relație.
„Sunt la un nivel la care un bărbat care este lângă mine sau își dorește să fie în viața mea trebuie să mă poată ajuta sau să mă susțină financiar. Eu am banii mei, dar nu vreau să cheltuim banii mei împreună. Înțelegi? Eu vreau banii mei să fie banii mei și banii tăi să fie banii noștri. Dacă se poate. Dacă nu se poate lucrul ăsta, eu oricum am banii mei pe care i-am făcut și îi fac singură.
Mie nu mi se pare normal să ai un bărbat care e sub nivelul tău, pentru că de la un bărbat care e sub nivelul tău n-ai ce să înveți. Oricum ăia care nu se ridică la nivelul despre care vorbesc eu acum vor face critică și vor vorbi singuri despre mine, pentru că ei dacă ar vorbi despre ei, nu i-ar băga nimeni niciodată în seamă”, a menționat ea.