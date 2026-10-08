Bianca Drăgușanu, mărturisiri sincere despre compromisurile în relații

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 08:43

Bianca Drăgușanu a vorbit cu sinceritate despre compromisurile pe care le-a făcut în trecutul său amoros, dar și ce anume nu ar mai face niciodată pentru persoana de lângă ea.

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