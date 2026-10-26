Cât costă să mănânci la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 14:02

Ileana Sterp și-a deschis un restaurant, în Hunedoara, pe 16 septembrie. Sora lui Culiță Sterp a pregătit un meniu cu preparate inspirate din bucătăria românească, dar și alte feluri de mâncare.

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