Cât costă să mănânci la restaurantul Ilenei Sterp din Hunedoara

Ileana Sterp și-a deschis un restaurant, în Hunedoara, pe 16 septembrie. Sora lui Culiță Sterp a pregătit un meniu cu preparate inspirate din bucătăria românească, dar și alte feluri de mâncare.
Printre preparatele din meniul restaurantului se numără tăițeii de casă cu legume coapte și jumări. O porție costă 30 de lei, iar prețul este pentru întregul preparat, nu doar pentru jumări. Rețeta combină pastele făcute în casă cu legumele coapte și jumările, într-o variantă care pornește de la ingrediente asociate bucătăriei tradiționale românești.
Ileana Sterp a vorbit despre deschiderea restaurantului și despre munca depusă până la momentul inaugurării, descriind proiectul drept un vis devenit realitate.
„A fost un vis. Apoi au fost zile de muncă, seri lungi, emoții și mult suflet pus în fiecare lucru. Acum, e aici. Și miercuri, 16 septembrie, deschidem ușa pentru voi. Poate că de aici începe, de fapt, povestea noastră. Cu o masă așezată, cu oameni în jurul ei și cu bucuria de a împărți ceea ce am construit cu mâinile și sufletul nostru. Bine ați venit. Ne cunoaștem, stăm la aceeași masă și lăsăm locul acesta să prindă viață prin voi”, a transmis Ileana Sterp despre restaurant.
Prețurile diferă în funcție de categoria preparatului ales. În cazul gustărilor, tarifele pornesc de la 30 de lei și ajung la 50 de lei. Cei care preferă să înceapă masa cu o supă au la dispoziție două variante: supă de pui cu găluște și supă de castraveți gătiți. Ambele preparate costă 30 de lei.
Și salatele sunt incluse în meniu, cu prețuri diferite în funcție de alegere. Salata de cartofi costă 30 de lei, în timp ce pentru o salată verde clienții plătesc 20 de lei.
Oferta restaurantului nu se limitează la supe, salate și preparate cu specific tradițional. Meniul cuprinde și paste de casă, feluri de mâncare pe bază de carne și pește, precum și deserturi.