Ce spune Andreea Ibacka despre noua ei viață după divorțul de Cabral

Andreea Ibacka a găsit echilibrul perfect după divorțul de Cabral. Între proiectele online și aparițiile strălucitoare de la evenimentele mondene, actrița își dedică cea mai mare parte din timp celor doi copii ai săi, Namiko și Tiago.
Andreea Ibacka recunoaște că gestionarea activităților zilnice este o provocare intensă, mai ales în perioadele aglomerate cu filmări, ședințe foto și campanii online.
„Fac ce face toată lumea în industria asta. Ne descurcăm cum putem, facem cu schimbul cu programul copiilor. Sigur că programul lor este cel mai important din activitățile noastre și conturez tot ce rămâne pentru celelalte activități.
Sunt și ei înțelegători și rămân cu bunicii fără niciun fel de probleme, așa că sunt norocoasă. Suntem sănătoși și eu am senzația că dacă avem asta pot să duc orice”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Libertatea.
Aflată pentru prima dată în postura de fotomodel, Andreea Ibacka a defilat la gala „Nu există nu se poate”. Vedeta a povestit că aparițiile ei spectaculoase nu trec neobservate acasă, unde fiica ei, Namiko, se arată atrasă de rochiile mamei sale.
„Mi-a spus la un moment dat: ‘Mami, te rog frumos să păstrezi toate rochiile pentru mine, să mi le dai când o să fiu mai mare’. Și mai mare probabil înseamnă pe la 10 ani, cred că 10-12 ani. Are 8 deja, dar este foarte înăltuță, dezvoltată, și probabil o să mă prindă din urmă în scurt timp”, a mai povestit Andreea Ibacka.