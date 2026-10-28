Ce spune Andreea Ibacka despre noua ei viață după divorțul de Cabral

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 09:37

Andreea Ibacka a găsit echilibrul perfect după divorțul de Cabral. Între proiectele online și aparițiile strălucitoare de la evenimentele mondene, actrița își dedică cea mai mare parte din timp celor doi copii ai săi, Namiko și Tiago.

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