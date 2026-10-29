Cosmin Cernat susține că fiica sa ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr: „Violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă”

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 oct. 2026, 15:36

Cosmin Cernat susține că fiica sa ar fi fost agresată de soțul mamei sale, Monica Iagăr. Prezentatorul tv a publicat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre experiența dureroasă prin care ar fi trecut Maya și despre demersurile legale făcute pentru siguranța acesteia.

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