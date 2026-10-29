Cosmin Cernat susține că fiica sa ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr: „Violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă”

Cosmin Cernat susține că fiica sa ar fi fost agresată de soțul mamei sale, Monica Iagăr. Prezentatorul tv a publicat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre experiența dureroasă prin care ar fi trecut Maya și despre demersurile legale făcute pentru siguranța acesteia.
Potrivit prezentatorului, tânăra a reclamat autorităților agresiuni și l-a indicat drept agresor pe soțul mamei sale. Cernat a declarat că este îngrijorat de impactul situației asupra fiicei sale și a anunțat că intenționează să se adreseze instanței.
„În ultimii 30 de ani, am ales să vorbesc foarte rar public despre viața familiei mele. Astăzi mă văd nevoit să clarific o situație pe care, sincer, nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi.
Fiica mea, Maya, a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, pe care a avut curajul să o reclame autorităților. A povestit în detaliu ceea ce i s-a întâmplat atât ei, cât și mamei sale și l-a indicat ca agresor pe soțul acesteia.
Sunt mândru că a avut curajul să nu tacă în fața violenței și de puterea pe care a demonstrat-o într-un moment atât de dificil. Dincolo de agresiunea reclamată, ceea ce mă preocupă profund este impactul pe care această experiență îl are asupra fiicei mele. Pentru orice copil este extrem de dureros să nu se simtă în siguranță în propria familie și să nu găsească sprijinul de care are nevoie din partea adulților.”
În același mesaj, Cosmin Cernat a vorbit despre îngrijorarea provocată de demersurile mamei privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei împotriva căreia fusese emis un ordin de protecție. Prezentatorul a precizat că el și familia sa au decis să continue procedurile legale și să se adreseze instanței.
„Demersurile mamei privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de protecție ne-au îngrijorat și mai mult și am decis continuarea procedurilor legale, urmând să ne adresăm instanței.
Cred că, într-o asemenea situație, siguranța copilului trebuie să primeze în fața oricăror alte considerente.”
„Cu toții avem responsabilitatea de a transmite copiilor un mesaj foarte clar: violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă. Dincolo de orice, cel mai important pentru mine este ca Maya să fie în siguranță, să își recapete liniștea și să poată merge mai departe fără teamă.”
În postarea sa, Cosmin Cernat a inclus și un mesaj atribuit fiicei sale, care a dorit să le încurajeze pe fetele și femeile care trec prin situații de violență domestică să ceară ajutorul autorităților.
Maya a atras atenția că agresiunile verbale nu trebuie ignorate și le-a îndemnat pe victime să aibă încredere în poliție.
„Alegerile oamenilor mari nu trebuie să ne afecteze pe noi, copiii. Le rog pe fetele care sunt maltratate să aibă încredere în poliție și să meargă acolo dacă li se întâmplă ceva rău, dacă sunt lovite sau agresate. La mine, totul a început cu agresiune verbală și iată unde s-a ajuns.”
„Sunt mândru de curajul Mayei de a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat și de a cere ajutor. Sper ca demersul ei să le dea încredere și altor fete și femei care trec prin situații de violență domestică, să știe că nu sunt singure și că există oameni și instituții la care pot apela.
Nimeni nu ar trebui să trăiască în teamă, mai ales în propria familie” este mesajul transmis de Cosmin Cernat pe contul său de Instagram.
La mesajul său a reacționat și Mihaela Rădulescu, care și-a exprimat regretul față de cele întâmplate.
mi pare tare rău să aud așa o poveste tristă... Curajul Maiei sper să inspire orice femeie care încă are teama aia neagră de a lupta împotriva oricărui tip de agresiune, fie și din vorbe.”