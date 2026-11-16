Cu ce probleme medicale grave se confruntă din nou Laurette

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 11:19

Laurette Atindehou se află din nou la spital, așteptând să fie preluată pentru o nouă intervenție la picior. De mai bine de un an, vedeta se luptă cu probleme grave de sănătate la piciorul stâng, apărute după ce o substanță injectată în trecut a început să migreze și a provocat o infecție puternică.

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