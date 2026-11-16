Cu ce probleme medicale grave se confruntă din nou Laurette

Laurette Atindehou se află din nou la spital, așteptând să fie preluată pentru o nouă intervenție la picior. De mai bine de un an, vedeta se luptă cu probleme grave de sănătate la piciorul stâng, apărute după ce o substanță injectată în trecut a început să migreze și a provocat o infecție puternică.
Chiar înainte de a intra în sala de operație, aceasta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mărturisind că se simte obosită după atâtea luni de suferință și încercări.
Laurette a mărturisit că ultimele luni au epuizat-o fizic și psihic, dar și-a exprimat speranța că această nouă intervenție va reprezenta un pas decisiv spre vindecare și îi va permite să meargă din nou ca înainte.
„Astăzi sunt din nou la spital, așteptând să fiu preluată pentru o nouă intervenție la picior. Nu vă ascund că sunt obosită. După atâtea luni de suferință, atâtea operații, dureri și încercări, fiecare intrare în sala de operație vine cu emoții și teamă. De fiecare dată îmi spun că poate aceasta va fi ultima… că poate de data aceasta voi face încă un pas spre vindecare și voi putea, în sfârșit, să merg din nou ca înainte”, a scris Laurette Atindehou pe rețelele de socializare.
Dincolo de oboseala acumulată în ultimele luni, vedeta a subliniat că nu are de gând să renunțe la lupta pentru recuperare și că își pune toată speranța în Dumnezeu și în medicul care îi gestionează cazul. Totodată, ea le-a cerut celor care o urmăresc un gând bun și o rugăciune în aceste momente de așteptare.
„Nu știu ce îmi rezervă ziua de astăzi, dar știu că nu vreau să renunț. Îmi pun speranța în Dumnezeu și în domnul doctor, care nu mă lasă niciodată, mă rog să călăuzească mâinile medicilor și să-mi dea puterea de care am nevoie. Uneori, tot ce ai nevoie este un gând bun, o rugăciune și puțină speranță. Dacă vă gândiți astăzi la mine, trimiteți-mi un gând bun. Poate că rugăciunile voastre îmi vor da și mai multă putere. Doamne, fă ca această intervenție să fie începutul sfârșitului suferinței mele!”, a mai transmis Laurette.