Cum a apărut Alina Laufer în fața copiilor, după liftingul facial, pentru ca aceștia să nu aibă un șoc

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 10:12

Alina Laufer a dezvăluit ce reacție au avut copiii săi atunci când au întâmpinat-o acasă, după operația de lifting facial. Soția lui Ilan Laufer a relatat ce a făcut pentru a nu-i speria pe cei mici în momentul în care a ajuns acasă după intervenția estetică.

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