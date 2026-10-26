Cum a apărut Alina Laufer în fața copiilor, după liftingul facial, pentru ca aceștia să nu aibă un șoc

Alina Laufer a dezvăluit ce reacție au avut copiii săi atunci când au întâmpinat-o acasă, după operația de lifting facial. Soția lui Ilan Laufer a relatat ce a făcut pentru a nu-i speria pe cei mici în momentul în care a ajuns acasă după intervenția estetică.
Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, soția omului de afaceri Ilan Laufer a dezvăluit cum a decurs întoarcerea acasă de la clinică și ce strategii a aplicat pentru ca noua sa înfățișare să nu le creeze panică celor mici.
„Am venit de la operație, iar copiii erau acasă și nu voiam, totuși, să-i sperii. Nu arătam chiar atât de rău, dar nici nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască. Atunci mi-am pus o eșarfă pe cap, m-am acoperit și mi-am pus ochelari de soare. Așa stăteam în casă, iar copiii erau foarte curioși și se uitau la ochelari: «Mami, ne speriem?». I-am luat așa, treptat, treptat, i-am pregătit și le-am explicat că nu o să arăt așa tot timpul.
Au acceptat ideea, dar aveau… Davina, la un moment dat, avea puțină teamă să se uite la mine, iar eu i-am spus: «Nicio problemă, îmi pun ochelarii la loc. Când o să fii pregătită, îmi spui». Acum chiar îmi spun: «Uite, mami, ce bine arăți!». Sunt foarte fericiți, iar soțul meu este, de asemenea, fericit. Deci despre asta e vorba”, a spus Alina Laufer în podcastul Gând la gând cu Teo.
De asemenea, vedeta a ținut să lămurească motivele care au determinat-o să facă acest pas estetic la nivelul chipului.
„Simțeam nevoia de o schimbare. Întotdeauna, dacă sunt mai dărâmată din punct de vedere psihic, prefer să fac ceva pentru mine. Să spunem că asta este terapia mea. Mă duc, îmi fac ceva, mă uit în oglindă și mă simt mai bine. Reacțiile pot să fie pozitive sau negative, nu contează. Contează ce efect au asupra mea”, a mărturisit soția lui Ilan Laufer.
„Eu liftingul l-am făcut în condițiile mele, pe banii mei, în urma documentării pe care am făcut-o. M-am dus la doamna doctor foarte convinsă că vreau să-mi fac acest lifting. Nu am cerut niciun barter, niciun discount și nicio promovare. I-am zis că o să o promovez cu dragă inimă în clipa în care eu o să fiu mulțumită”, a explicat ea.