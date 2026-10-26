Cum a fost împărțită averea de aproape un milion de euro a Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol a strâns o avere estimată la aproximativ 800.000 de euro despre care și-a dorit să ajungă la cei trei copii ai ei.
Mai mult decât atât, cei doi băieți mai mari ai fostei vedete au decis să o pună pe primul loc pe sora lor și să facă un gest pe măsură.
Fostul ei partener, Cătălin Grozavu, cu care a avut și o fetiță, a dezvăluit cum se va împărți averea de 800.000 de euro a acesteia.
Cei doi băieți au decis ca sora lor mai mică să primească bijuteriile și obiectele de valoare ale Mădălinei Apostol, iar Cătălin Grozavu susține că nu a avut nicio implicare în această situație, în timp ce averea Mădălinei Apostol a fost împărțită tuturor celor trei copii.
„Mama lor a lăsat bani pentru toți copiii. Adică a avut undeva la 700.000-800.000 de euro, care s-au dus către copii. Mădălina a avut 800.000 de euro.
Eu am discutat cu băieții. Au spus clar: „Domnule, toate lucrurile mamei noastre, bijuterii sau nu știu ce, cu siguranță vor veni la fată”. Ei n-au vrut să le împartă, să le valorifice. Așa au luat ei decizia. E clar că nu puteam eu să intervin absolut deloc și n-am luat eu vreo decizie în sensul ăsta”, a povestit fostul partener al Mădălinei Apostol, în cadrul unei emisiuni online.
Cătălin Grozavu a lansat și câteva acuzații grave, precizând că mai multe obiecte personale, pe care Mădălina Apostol le avea, au dispărut. Unul dintre ele este chiar o geantă de la un celebru brand de lux, evaluată la 35.000 de euro.
Gențile și câteva perechi de încălțăminte s-ar număra printre obiectele care au fost furate, iar familia acesteia, inclusiv fostul ei partener, așteaptă ca persoanele care au comis fapta să returneze ceea ce nu le aparține.