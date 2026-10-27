Cum arată păpușa cu chipul Denisei Manelista

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 08:58

Elisabeta Cara, creatoare de păpuși croșetate personalizate, din Italia, este renumită pentru păpușile realizate după chipul și asemănarea vedetelor. Printre creațiile sale, extrem de reușite și de apreciate, se numără și păpușa cu chipul Denisei Manelista.

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