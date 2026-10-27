Cum arată păpușa cu chipul Denisei Manelista

Elisabeta Cara, creatoare de păpuși croșetate personalizate, din Italia, este renumită pentru păpușile realizate după chipul și asemănarea vedetelor. Printre creațiile sale, extrem de reușite și de apreciate, se numără și păpușa cu chipul Denisei Manelista.
Emilian Răducu, tatăl Denisei, este profund recunoscător creatoarei de jucării Elisabeta Cara pentru acest gest, care l-a emoționat până la lacrimi.
„E un gest frumos, mă bucur că nu a fost uitată, îmi vine să și plâng de emoție. Au trecut 9 ani, de la decesul fiicei mele, și lumea încă își amintește cu drag de Denisa. Adesea merg la cimitir și găsesc pe mormânt jucării și flori aduse de cei care i-au apreciat talentul muzical și sufletul frumos”, a declarat el pentru Click!.
Tatăl regretatei artiste locuiește singur, în căsuța transformată în altar, cu icoane, dar și cu poze cu Denisa.
„Nu mai locuiește nimeni cu mine, soția a divorțat, fiica cea mare lucrează în străinătate, mă gospodăresc singur. Am ieșit la pensie, din banii pe care îi primesc trebuie să mă descurc. La curte mereu e nevoie de ceva, ba de lemne pentru foc, ba se strică acoperișul, mai am nevoie și de medicamente, de mâncare.
Când ești singur e mai greu, îmi și gătesc. Păstrez în casă, pe pereți, fotografiile Denisei, îmi alină suferința și dorul de fată. A plecat mult prea devreme, sărăcuța, e nedrept!”, a mai spus acesta.
Denisa Răducu a încetat din viață pe 23 iulie 2017, la vârsta de doar 27 de ani, din cauza unor grave probleme de sănătate.