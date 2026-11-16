Decizia luată de creatoarea de modă Eli Lăslean, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân

Creatoarea de modă Eli Lăslean trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân și a primit din partea medicilor recomandarea unei intervenții chirurgicale radicale.
Într-un mesaj public plin de emoție, designerul a mărturisit că a decis să plece în străinătate pentru consultații suplimentare, în speranța că își va putea salva sânul fără a-și pune viața în pericol.
Înainte de a accepta o astfel de intervenție, Eli Lăslean își dorește să exploreze toate opțiunile medicale disponibile și să obțină și alte păreri din partea specialiștilor din afara țării.
„Sunt zile în care îmi este greu să pun în cuvinte tot ce simt… Teamă, întrebări, speranță și rugăciune. Mi s-a spus că sânul trebuie îndepărtat. Un gând greu de cuprins cu mintea și încă și mai greu de așezat în suflet. Înainte de a accepta această pierdere, simt nevoia să mai cer păreri medicale, să înțeleg dacă există o posibilitate de a-mi salva sânul, în condiții de siguranță pentru sănătatea și viața mea”, a transmis designerul.
Eli Lăslean a confirmat că urmează să călătorească peste hotare pentru noi investigații, mărturisind că își pune toată speranța în credință și în priceperea medicilor care o vor consulta.
„Cu această speranță voi pleca și peste hotare, către alți medici, către alte consultații. Îmi doresc din toată inima să-mi păstrez sânul. Și îmi doresc să pot lua decizia medicală potrivită, cu încredere și cu împăcare, oricât de grea ar fi ea. Am căutat o viață întreagă frumosul și am încercat să-l dăruiesc femeilor prin ceea ce am creat.
Astăzi, am nevoie și eu de blândețe, de răbdare și de puterea de a merge mai departe. Toată nădejdea mea este la EL, la Tatăl Ceresc! Îl rog să-mi călăuzească pașii, să lumineze mintea și mâinile medicilor și să-mi dea liniște în mijlocul acestei încercări. Doamne, ține-mă de mână”, a mai adăugat Eli Lăslean în mesajul său.