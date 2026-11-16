Decizia luată de creatoarea de modă Eli Lăslean, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 13:32

Creatoarea de modă Eli Lăslean trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân și a primit din partea medicilor recomandarea unei intervenții chirurgicale radicale.

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