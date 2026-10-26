Emily Burghelea a montat deja bradul de Crăciun. Motivul neașteptat pentru care a furat startul sărbătorilor

Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor de iarnă și a pus bradul de Crăciun încă din luna octombrie. Influencerița a dezvăluit de ce a decis să scoată pomul din depozit cu mult înainte de perioada sărbătorilor.
În spatele gestului se află o situație dificilă prin care a trecut familia sa.
Vedeta a explicat că ideea i-a venit în încercarea de a-i schimba starea de spirit soțului său, care a avut febră mare timp de mai multe zile. Deși inițial Andrei a fost surprins de apariția bradului în mijlocul toamnei, ulterior a intrat în atmosfera creată de soția lui.
Emily a dezvăluit că nu a mai ținut cont de calendar și a decis să aducă puțin din atmosfera sărbătorilor de iarnă în propria locuință, într-un moment în care soțul ei avea nevoie de încurajare.
„Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă! Zis și făcut! Deși, la început, credea că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat momentul și chiar i-a plăcut! Acum avem bradul montat, dar nu îl și împodobim! Îl ținem așa, ca pe o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă!”, a declarat Emily Burghelea pentru Cancan.
Potrivit vedetei, Elisabeta, fiica cea mică, a adus un virus de la grădiniță. Copila a făcut febră o singură seară și și-a revenit repede, însă ulterior soțul ei, Andrei, a început să se simtă foarte rău.
„Elisabeta, cea mai mică, a adus un virus de la grădiniță. Ea a avut febră o singură seară, în weekend, și și-a revenit imediat. A lăsat, în schimb, virusul în casă, iar Andrei, ca un tătic bun ce este, a preluat involuntar boala. Doar că, în cazul lui Andrei, a fost extrem, extrem de rău. A avut zile și nopți la rând febră, temperatură mare. Nici la spital nu a putut să meargă, așa că a venit doctorul la el, a făcut perfuzii la pat și a avut stări mai rele decât la COVID, dar nu era COVID! Nu știu ce a fost, dar a fost teribil de rău! Acum este mai bine, și-a mai revenit și pot să răsuflu ușurată.
Mi-a fost foarte greu cu toți copiii singură cât timp el a fost bolnav. Nu știu cât a contat, în realitate, bradul pentru starea lui de sănătate, dar măcar moralul tot i l-am ridicat puțin! Eu nu am fost bolnavă, dar am făcut preventiv perfuzii cu glutation și vitamina C. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit și că nu m-am îmbolnăvit și eu. Cine ar fi avut grijă de copii? În plus, acum lucrez la un reality show și nu-mi permit să mă îmbolnăvesc! Am ajuns aproape la final cu filmările, dar acum a venit partea cea mai grea: editările! Și sunt pe repede-înainte, de dimineața până seara!”, a precizat influencerița.