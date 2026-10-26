Emily Burghelea a montat deja bradul de Crăciun. Motivul neașteptat pentru care a furat startul sărbătorilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 14:32

Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor de iarnă și a pus bradul de Crăciun încă din luna octombrie. Influencerița a dezvăluit de ce a decis să scoată pomul din depozit cu mult înainte de perioada sărbătorilor.

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