Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă, la o lună de când a anunțat că e însărcinată

Ilinca Vandici a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Vedeta le-a arătat celor din mediul online un clip în care își lasă la vedere burtica.
Clipul plin de umor în care își arată burtica de gravidă este însoțit de un mesaj despre stările din timpul sarcinii.
Prezentatoarea de televiziune a ales un mod relaxat și plin de umor pentru a împărtăși un moment din viața sa de zi cu zi, adăugând pe imagini textul „Creierul meu în sarcină!' și având pe fundal o piesă cu un vers precum: „Do You Remember”.
Ilinca Vandici a anunțat acum o lună că este însărcinată pentru a doua oară. Prezentatoarea de televiziune a făcut anunțul cel mare în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Teo Trandafir.
Ilinca Vandici: Am să vă spun ceva, sunt însărcinată. Nu e glumă.
Teo: Ce se spune la chestia asta?! Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurii și bomboane la copii. (…) Yuhuuu! Ce îți aduc? (…) Puteai să-mi spui și mie dinainte, ca să nu-mi cadă placa. Emisiune mai facem?! Copil văd că făcurăm.
Ilinca Vandici: Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți! La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r.: pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși!
Vedeta are deja un fiu, Zian, care a împlinit 6 ani.