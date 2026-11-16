Iubita lui Selly a devenit medic rezident. Ce surpriză romantică i-a pregătit vloggerul

Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, a promovat examenul de rezidențiat și a devenit oficial medic rezident. Acasă, a așteptat-o o surpriză.
După ce a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, tânăra a susținut examenul de rezidențiat. Reușita marchează debutul activității sale medicale propriu-zise, iar momentul a fost celebrat alături de partenerul ei.
Vloggerul a fost alături de ea chiar la ieșirea din sala de examen, așteptând-o cu flori și publicând un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare, iar ulterior a surprins-o acasă cu un buchet impresionant de trandafiri.
Alături de fotografiile surprinse la fața locului, creatorul de conținut a transmis și o declarație publică de susținere: „Felicitări, te iubesc cel mai mult. Oficial doamna doctor rezident Smaranda Știrbu”. Ulterior, surpriza a continuat și acasă, unde tânăra a primit un buchet uriaș de trandafiri albi și roz.
Selly și Smaranda Știrbu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton, fiind împreună de peste șapte ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada liceului, în Craiova, orașul lor natal, unde a început și povestea lor de dragoste.
Ulterior, ambii s-au mutat în București - Smaranda pentru a urma cursurile Facultății de Medicină, iar Selly pentru a-și dezvolta proiectele din mediul online și din industria de divertisment. Deși activează în domenii complet diferite, cei doi s-au susținut constant în evoluția profesională, păstrându-și totodată relația departe de controverse publice.