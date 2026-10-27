Jay-Z va susține spectacolul din pauza Super Bowl 2027. Când are loc evenimentul
Jay-Z / Facebook
La sfârșitul săptămânii trecute, rapperul și-a încheiat turneul mondial pe stadionul SoFi.
Rapperul american Jay-Z va fi protagonistul spectacolului muzical din pauza Super Bowl 2027, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume. Anunțul a fost făcut de NFL, Apple Music și Roc Nation, compania de divertisment fondată de artist.
Super Bowl LXI este programat pentru 14 februarie 2027, pe stadionul SoFi din Inglewood, în apropiere de Los Angeles, California. Pentru Jay-Z, participarea reprezintă un moment important al carierei, după mai mulți ani în care a contribuit la organizarea și selectarea artiștilor pentru spectacolul din pauza finalei NFL.
Jay-Z, cap de afiș la spectacolul din pauza Super Bowl
Artistul, recompensat cu 25 de premii Grammy, va susține pentru prima dată spectacolul principal din pauza Super Bowl. Decizia marchează o schimbare importantă pentru rapper, care, prin intermediul Roc Nation, a avut un rol major în producția evenimentului muzical începând din 2019.
Potrivit NFL, colaborarea dintre ligă, Apple Music și Roc Nation a contribuit la transformarea spectacolului într-unul dintre cele mai importante momente muzicale ale anului.
Jay-Z a declarat că participarea la Super Bowl reprezintă o etapă specială a parcursului său artistic, construit de-a lungul a trei decenii de activitate în industria muzicală.
Când are loc Super Bowl 2027
Finala campionatului de fotbal american NFL, cunoscută sub numele de Super Bowl LXI, va avea loc duminică, 14 februarie 2027, pe stadionul SoFi din Inglewood, California.
Spectacolul din pauză va fi produs executiv de Roc Nation, iar regia îi va reveni lui Hamish Hamilton. Evenimentul va fi transmis în Statele Unite de ESPN și ABC și va putea fi urmărit și prin intermediul platformelor Disney+ și NFL+, potrivit organizatorilor.
O carieră de trei decenii în muzică
Anunțul privind participarea la Super Bowl vine în anul în care Jay-Z marchează 30 de ani de la lansarea albumului său de debut, „Reasonable Doubt”, apărut în 1996.
De-a lungul carierei, artistul a devenit unul dintre cele mai influente nume din hip-hop, cu succes atât în muzică, cât și în afaceri. În 2017, a devenit primul artist hip-hop inclus în Songwriters Hall of Fame, iar în 2021 a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame.
Prezența sa pe scena Super Bowl 2027 va reuni două dintre direcțiile importante ale activității sale: muzica și rolul de coordonare a spectacolelor organizate în parteneriat cu NFL.
Cine a cântat la edițiile precedente ale Super Bowl
Spectacolul din pauza Super Bowl este recunoscut pentru producțiile sale ample și pentru participarea unor artiști de renume internațional.
Printre interpreții care au urcat pe scenă în edițiile recente se numără Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, The Weeknd, Shakira și Jennifer Lopez. La ediția din 2026, spectacolul a fost susținut de Bad Bunny.
Participarea lui Jay-Z la ediția din 2027 continuă tradiția evenimentului de a aduce în prim-plan nume importante ale industriei muzicale internaționale.
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