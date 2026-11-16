Jojo a devenit consilier în dezvoltare personală

Jojo a anunțat că a obținut certificarea de consilier în dezvoltare personală și că din luna ianuarie va începe să profeseze în cabinet.
Cătălina Grama și-a consolidat pregătirea într-un domeniu complementar carierei sale artistice. Jojo a ales să își extindă aria de competențe către zona de consiliere și sprijin emoțional.
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, actrița a mărturisit că va începe activitatea practică în cabinet la începutul anului viitor.
În postarea sa, Cătălina Grama Jojo le-a mulțumit colegelor și formatorilor care au însoțit-o în procesul de pregătire, menționând în mod special experiența de la Constanța.
„De azi sunt consilier în dezvoltare personală! A fost un drum tare frumos până aici, plin de descoperiri, întâlniri și experiențe care m-au îmbogățit sufletește. Și merg cu drag, cu bucurie și cu încredere mai departe pe această cale a mea”, a scris actrița pe rețelele de socializare.
Totodată, vedeta a ținut să își exprime recunoștința față de persoanele care au contribuit la această reușită, înainte de a dezvălui următorul pas concret în carieră.
„Le mulțumesc prietenelor și colegelor mele, Mariana Stanciu și Sînziana Bujor, pentru că îmi sunt alături pe acest drum. Mari, îți scriu ca să rămână: nu aș fi fost aici fără tine! Îi mulțumesc Roxanei Rohan – Asociația AvataRO – pentru că a intrat în viața mea atât de natural și de blând. Roxana este un formator extraordinar și un specialist în adevăratul sens al cuvântului”, a adăugat Cătălina Grama.
Actrița a precizat că experiența acumulată în urma cursurilor din Constanța a creat legături importante cu colegii săi și a confirmat că, din luna ianuarie, va începe să lucreze efectiv cu clienții în cabinet.
„Experiența de la Constanța rămâne una de neuitat. Pentru tot ce am învățat, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru emoțiile împărtășite și pentru legăturile care s-au creat. Mari, Sânzi, Andreea și Cătă, sunteți TOT! Din ianuarie voi începe să lucrez și în această direcție, în cabinet. Vă țin la curent cu tot ce urmează! Mulțumesc, Doamne, pentru calea mea!”, a conchis Jojo.