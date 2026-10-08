Mirela Vaida, amenințată din nou cu moartea

Mirela Vaida este din nou ținta unor amenințări cu moartea, la mai bine de cinci ani de la momentul în care prezentatoarea a fost atacată în direct, în platoul emisiunii pe care o modera. Vedeta a mers la Poliție împreună cu avocatul Adrian Cuculis și a depus o plângere penală.
Potrivit declarațiilor avocatului Adrian Cuculis, în ultimele zile ar fi fost publicate pe Facebook mai multe mesaje pe care acesta le consideră amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida. Mesajele ar proveni de la o femeie cunoscută sub numele de „Lamaia”, despre care avocatul susține că ar fi apropiată de Antoanela Grigoraș, femeia care a atacat-o pe prezentatoare în platoul emisiunii.
„E o întâmplare neașteptată, dar poate nu chiar atât de neașteptată. Ne aducem aminte că Antoanela, cea care a intrat în platou la Acces Direct în urmă cu cinci ani de zile, practic ea a fost condamnată și a fost, printre altele, internată nevoluntar pentru că s-a constatat că avea probleme psihice grave. Prietena ei, Lamaia, pentru că de ea este vorba și de asta am venit astăzi, a început de vreo câteva zile, de vreo trei-patru zile la număr, să profereze tot felul de amenințări pe rețelele de socializare, aici m-aș referi la Facebook. Sunt amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida și ea este în legătură, practic, cu această persoană care deja a fost condamnată”, a declarat Adrian Cuculis.
Avocatul a precizat că plângerea a fost depusă la Poliția Voluntari și că mesajele ar conține amenințări și la adresa unor angajați ai Antena Stars.
„Noi am trecut în plângerea penală pe care o să o depunem astăzi aici, la Poliția Voluntari. De ce Poliția Voluntari? Pentru că v-a amenințat și pe voi, reporterii de acol, și practic tot personalul că ar urma să vă omoare și pe voi”, a mai spus avocatul.
În urmă cu mai bine de cinci ani, Mirela Vaida a trecut printr-un moment extrem de violent în timpul unei ediții „Acces Direct”. Antoanela Grigoraș a intrat în platou și a aruncat spre prezentatoare cu o bucată de cărămidă de mari dimensiuni. Obiectul nu a lovit-o pe vedetă, dar a deteriorat podeaua platoului.
Ulterior, femeia ar fi fost implicată și în alte incidente care au vizat-o pe Mirela Vaida, inclusiv în legătură cu autoturismul acesteia.
În urma procesului, Antoanela Grigoraș a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. În dosar au fost analizate inclusiv acuzații privind distrugerea, după ce obiectul aruncat în platou a provocat pagube.