Mirela Vaida, amenințată din nou cu moartea

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 12:27

Mirela Vaida este din nou ținta unor amenințări cu moartea, la mai bine de cinci ani de la momentul în care prezentatoarea a fost atacată în direct, în platoul emisiunii pe care o modera. Vedeta a mers la Poliție împreună cu avocatul Adrian Cuculis și a depus o plângere penală.

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