Motivul pentru care Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte

Mădălina Ghenea a inclus în rutina sa de îngrijire un ritual ayurvedic pe care îl urmează de aproximativ 15 ani. Procedura, numită Shirodhara, presupune turnarea lentă și continuă a unui lichid, precum uleiul cald sau laptele, pe frunte.
Metoda este folosită în special în cadrul terapiilor de relaxare și al serviciilor de wellness. Practicanții ayurvedici o asociază cu liniștirea minții și echilibrul dintre corp și psihic.
Ce este terapia Shirodhara și cum se desfășoară
Shirodhara este o practică tradițională ayurvedică în care un lichid este turnat lent și continuu pe frunte. Procedura se desfășoară, de regulă, într-un spațiu liniștit, iar persoana care beneficiază de tratament stă întinsă pe spate, într-o poziție confortabilă.
Deasupra capului este așezat un recipient special, din care lichidul curge într-un flux subțire și repetitiv. În funcție de varianta aleasă, se poate folosi ulei încălzit, lapte sau un decoct din plante.
Ritmul constant al lichidului și senzația acestuia pe piele reprezintă elemente importante ale experienței. Scopul este crearea unui cadru care să favorizeze relaxarea și deconectarea de la agitația cotidiană.
În unele tradiții spirituale indiene, zona frunții este asociată cu Ajna chakra, cunoscută și drept „al treilea ochi”. Aceasta simbolizează intuiția și conștiința în anumite sisteme tradiționale de credințe.
Printre beneficiile asociate în mod tradițional cu această procedură se numără:
Relaxarea și reducerea stresului resimțit. O ședință desfășurată într-un mediu liniștit poate oferi un moment de deconectare după o perioadă solicitantă.
Pregătirea pentru odihnă. Starea de relaxare resimțită de unele persoane poate contribui la o rutină liniștitoare înainte de somn.
Diminuarea tensiunii resimțite. Ritualul poate reprezenta o pauză de la activitățile zilnice și de la agitația cotidiană.
Starea generală de bine. Pentru unele persoane, procedura poate face parte dintr-o rutină de îngrijire personală.