Motivul pentru care Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 12:50

Mădălina Ghenea a inclus în rutina sa de îngrijire un ritual ayurvedic pe care îl urmează de aproximativ 15 ani. Procedura, numită Shirodhara, presupune turnarea lentă și continuă a unui lichid, precum uleiul cald sau laptele, pe frunte.

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