Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață din 2026

Actorul american Noah Wyle, cunoscut pentru rolul doctorului John Carter din serialul „ER - Spitalul de urgență”, a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” pentru anul 2026.
Noah Wyle a crezut inițial că totul este o farsă și nu se aștepta să primească această distincție. Actorul revine în prim-plan cu un succes răsunător în serialul „The Pitt”, unde joacă din nou rolul unui medic, interpretare care i-a adus deja premii importante în televiziune.
„Am crezut că sună ca o farsă”, a spus Wyle, adăugând că nu și-ar fi imaginat „nici într-un milion de ani” că va primi un asemenea premiu.
Noah Wyle este asociat cu serialul „ER – Spitalul de urgență”. Actorul a dat viață personajului John Carter, parcurgând evoluția completă de la student la medicină până la medic specialist.
În producția de top din care au mai făcut parte George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield și Julianna Margulies, Wyle s-a remarcat rapid. Deși interpretarea sa de excepție i-a adus cinci nominalizări la premiile Emmy și trei la Globurile de Aur, actorul nu a plecat atunci acasă cu trofeele.
Predicția făcută în glumă de George Clooney la gala AARP Movies for Grownups Awards s-a adeverit la câteva luni distanță, când Noah Wyle a primit titlul de cel mai sexy bărbat în viață din partea revistei People.
La 16 ani de la ultimul episod din „ER”, Noah Wyle îmbracă din nou halatul alb în producția HBO „The Pitt”. Actorul dă viață personajului Michael „Robby” Robinavitch, un medic coordonator care se confruntă cu presiunea extremă din spital. Acest rol i-a adus deja un succes uriaș: Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic în 2026 și două premii Emmy consecutive, în 2025 și 2026.
Fanii așteaptă acum continuarea poveștii, cel de-al treilea sezon fiind programat să debuteze în ianuarie 2027.