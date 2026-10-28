Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață din 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 09:53

Actorul american Noah Wyle, cunoscut pentru rolul doctorului John Carter din serialul „ER - Spitalul de urgență”, a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” pentru anul 2026.

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