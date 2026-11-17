Actorul britanic Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, a fost ales să interpreteze rolul lui James Bond în următorul film al francizei.
Robert Pattinson devine astfel al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria oficială de filme. El îl înlocuiește pe Daniel Craig, care a jucat rolul celebrului agent secret britanic în cinci filme, între 2006 și 2021. Anunțul a fost făcut luni de Amazon MGM Studios, potrivit BBC.
Anunțul a fost făcut printr-un videoclip publicat pe conturile oficiale ale francizei. În imagini, Pattinson apare îmbrăcat într-un smoching, cu o armă în mână. Clipul se încheie cu mesajul „James Bond se va întoarce”.
De asemenea, a fost publicată și prima imagine oficială cu actorul în rolul agentului 007.
Pattinson a spus că interpretarea lui James Bond reprezintă împlinirea unui vis.
„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul.
„A spune că acest rol reprezintă împlinirea unui vis ar fi prea puțin”, a adăugat el.
Următorul film James Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele „Dune”, „Arrival” și „Blade Runner 2049”.
Villeneuve a declarat că Pattinson are „sufletul atemporal al agentului 007” și că va aduce „un spirit cu totul nou” personajului.