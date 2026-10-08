Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță

Shakira și Gerard Piqué au ajuns din nou în fața judecătorilor, unde se confruntă cu un alt conflict juridic, la aproape patru ani de la despărțire.
Artista columbiană a apelat la instanță pentru a solicita modificarea acordului privind custodia celor doi fii ai lor, Milan și Sasha.
Shakira solicită modificarea acordului privind programul de vizitare a celor doi fii ai lor, Milan și Sasha, susținând că actualele condiții presupun prea multe călătorii între Statele Unite și Spania pentru copii.
Marți, 6 octombrie 2026, Shakira și Gerard Piqué s-au prezentat la Tribunalul din Barcelona pentru a discuta revizuirea înțelegerii stabilite după separarea lor din 2022. Potrivit publicației HOLA!, artista își dorește ca fostul fotbalist să își asume o parte mai mare din deplasările necesare pentru a petrece timp cu cei doi băieți.
Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, locuiesc în prezent alături de mama lor în Miami, în timp ce Gerard Piqué a rămas în Barcelona. Distanța dintre cele două orașe a devenit principalul motiv al noului demers juridic.
Într-un comunicat transmis presei prin intermediul reprezentanților săi legali, Shakira a explicat că nu intenționează să limiteze relația copiilor cu tatăl lor.
„Solicitarea nu urmărește reducerea timpului pe care copiii îl petrec alături de tatăl lor. Obiectivul este ca efortul deplasărilor între Miami și Barcelona să nu cadă exclusiv pe umerii lor, ci să fie împărțit”, se arată în declarația echipei sale.
Mai exact, cântăreața propune ca, în timpul vacanțelor școlare scurte, Gerard Piqué să călătorească în Miami pentru a-și vizita fiii, în loc ca aceștia să fie nevoiți să traverseze Atlanticul pentru doar câteva zile.
Reprezentanții artistei susțin că o asemenea modificare ar reduce oboseala provocată de zborurile lungi și efectele diferenței de fus orar.
„În acest fel, copiii își pot păstra pentru mai mult timp rutina școlară, socială și familială. Este o modalitate de a le proteja bunăstarea emoțională, fizică și academică”, au transmis avocații Shakirei.