Trapperul IAN explică de ce și-a făcut nevoile pe scenă. Ce le transmite părinților a căror copii au fost la concert

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 09:25

Trapperul IAN a emis un mesaj public pe rețelele de socializare în care își cere scuze pentru că a urinat pe scenă în timpul unui concert susținut la Arenele Romane din București, eveniment la care au participat și numeroși minori.

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