„Brain fog”. Neurologii explică de ce canicula afectează concentrarea și deciziile

Atunci când organismul este expus la caniculă, creierul își redirecționează resursele pentru a face față stresului termic, iar funcțiile cognitive complexe trec temporar în plan secund.
„În momentul în care corpul se supraîncălzește, creierul trebuie să ia rapid o decizie privind modul în care își consumă resursele. Cea mai mare parte a energiei este redirecționată imediat către hipotalamus, centrul de comandă responsabil cu termoreglarea și menținerea echilibrului intern. Din acest motiv, funcțiile cognitive complexe, precum concentrarea profundă, procesarea logică sau memoria de scurtă durată, trec temporar în plan secund”, explică dr. Dan Mitrea, medic specialist neurolog.
Specialistul spune că, în aceste condiții, apar frecvent lapsusurile, scade viteza de procesare a informațiilor și cresc iritabilitatea și oboseala decizională.
Pe lângă redistribuirea resurselor energetice, temperaturile extreme pot influența și funcționarea barierei hemato-encefalice, mecanismul care protejează țesutul nervos.
Potrivit neurologului, stresul termic poate crește permeabilitatea acestei bariere, favorizând un proces inflamator ușor care afectează comunicarea dintre neuroni și încetinește timpul de reacție.
Medicii recomandă hidratarea constantă, evitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate și petrecerea timpului în spații răcoroase sau climatizate pentru menținerea funcțiilor cognitive. La apariția primelor semne de confuzie, lentoare în gândire sau iritabilitate, organismul trebuie răcit cât mai rapid, pentru ca sistemul nervos să își poată relua funcționarea normală.