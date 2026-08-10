„Brain fog”. Neurologii explică de ce canicula afectează concentrarea și deciziile

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 09:49

Atunci când organismul este expus la caniculă, creierul își redirecționează resursele pentru a face față stresului termic, iar funcțiile cognitive complexe trec temporar în plan secund.

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