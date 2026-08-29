Cele mai bune 10 orașe din lume pentru viața de noapte

Bangkok este desemnat cel mai bun oraș din lume pentru viața de noapte în 2026, urmat de Berlin și New York. Doar trei orașe europene, Berlin, Brighton și Amsterdam, au intrat în cel mai recent clasament, realizat de Time Out.
În top 10 au intrat doar trei orașe europene, mai exact: Berlin, Brighton și Amsterdam, potrivit Euronews.
Clasamentul se bazează pe un sondaj realizat în rândul a peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume.
Participanții au făcut această evaluare în funcție de cât de accesibile sunt ieșirile, care este atmosfera orașului după lăsarea serii, diversitatea și siguranța vieții de noapte.
Orașul Bangkok ocupă primul loc, iar 73% dintre localnici au descris viața de noapte din oraș ca fiind „bună” sau „uimitoare”. Time Out a menționat că există o mare varietate de locuri pentru activități, de la baruri de cartier și localuri de pe acoperișuri până la cluburi.
Pe locul al doilea se află Berlinul, unul dintre cele mai cunoscute orașe europene pentru cluburile sale. Aproximativ 78% dintre localnici au evaluat pozitiv viața de noapte, iar Time Out spune că orașul „continuă să stabilească un standard pentru viața de noapte”.
Orașul New York ocupă locul al treilea, fiind apreciat pentru scena sa diversă și în continuă schimbare. Topul este completat, în primele cinci poziții, de Melbourne și São Paulo.
Trei orașe europene în top
Așadar, orașul Berlin, capitala incredibilă a Germaniei, este cel mai bine clasat oraș european, pe poziția a doua. Brighton, orașul situat pe coasta de sud a Regatului Unit, ocupă locul opt, iar Amsterdam, al Olandei, se află pe locul zece.
Brighton a primit unul dintre cele mai bune scoruri în ceea ce privește sentimentul de comunitate. Potrivit datelor, 84% dintre localnici spun că este ușor să cunoști oameni și să te simți parte din oraș. Stațiunea britanică a fost apreciată și pentru scena LGBTQ+.
Amsterdam a intrat în topul celor mai căutate orașe datorită vieții de noapte din centrul orașului, dar și din cartierele aflate dincolo de zona centrală. Time Out a făcut referire și la evenimentele organizate cu ocazia WorldPride 2026, orașul fiind unul dintre cele mai incluzive locuri din Europa pentru ieșirile de seară.
Grace Beard, reporter de călătorii la Time Out, spune că modul în care oamenii aleg să petreacă timpul noaptea s-a schimbat în mod radical față de cum eram obișnuiți.
Top 10 orașe pentru viața de noapte în 2026
Bangkok, Thailanda
Berlin, Germania
New York, SUA
Melbourne, Australia
São Paulo, Brazilia
Medellín, Columbia
Johannesburg, Africa de Sud
Brighton, Marea Britanie
Beijing, China
Amsterdam, Olanda