Calea Victoriei redevine pietonală în weekend, cu activități pentru întreaga familie

Programul cuprinde activități sportive, ateliere creative, spectacole de magie și evenimente dedicate educației emoționale.
Calea Victoriei din Capitală redevine zonă pietonală în acest sfârșit de săptămână, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”.
Programul cuprinde activități sportive, ateliere creative, spectacole de magie și evenimente dedicate educației emoționale.
Piața Revoluției va găzdui, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, un spațiu destinat sportului și jocului. Bucureștenii și turiștii vor putea participa la activități de tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă.
În zona Parcului Kretzulescu va avea loc, între orele 11:00 și 13:00, un atelier creativ cu nisip colorat, adresat copiilor, părinților și bunicilor.
Sâmbătă, între orele 18:00 și 19:00, Magitot va susține în aceeași zonă un spectacol de magie, umor și divertisment.
La Cercul Militar Național, sâmbătă și duminică, între orele 17:30 și 20:00, se va desfășura campania „Emoții în Oraș”, inițiată de Asociația BeMotions. Evenimentul urmărește să atragă atenția asupra educației emoționale și dezvoltării competențelor socio-emoționale.
Programul include discuții, sesiuni de informare, resurse educaționale, activități interactive și un atelier de pictură prin care participanții sunt invitați să își exprime artistic emoțiile. Activitățile se adresează copiilor, adolescenților și familiilor.
Traseu și restricții de circulație
Calea Victoriei va deveni pietonală sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței.
Intersecțiile vor rămâne deschise circulației. Traversarea va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu și Ion Câmpineanu, precum și pe Bulevardul Regina Elisabeta.
Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi reluat în fiecare noapte, începând cu ora 23:00.
Programul evenimentelor
Sâmbătă, 15 august
10:00–22:00, Piața Revoluției – activități sportive și recreative;
11:00–13:00, zona Parcului Kretzulescu – atelier creativ cu nisip colorat;
17:30–20:00, Cercul Militar Național – campania „Emoții în Oraș”;
18:00–19:00, zona Parcului Kretzulescu – spectacol de magie susținut de Magitot.
Duminică, 16 august
10:00–22:00, Piața Revoluției – activități sportive și recreative;
11:00–13:00, zona Parcului Kretzulescu – atelier creativ cu nisip colorat;
17:30–20:00, Cercul Militar Național – campania „Emoții în Oraș”.