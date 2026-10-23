Ce se întâmplă în organism dacă mănânci avocado în fiecare zi. Beneficiile și efectele consumului regulat

Publicat 23 oct. 2026, 18:35 Sursă Realitatea.net

Ce se întâmplă dacă mănânci avocado în fiecare zi? Descoperă beneficiile pentru inimă și digestie, nutrienții importanți și recomandările pentru un consum echilibrat.

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