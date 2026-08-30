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La 6/49 se pot câștiga peste 592.000 de euro, iar la Joker sunt în joc 972.000 de euro
Loto 6/49
Publicat30 aug. 2026, 09:23
Sursărealitatea.net
Duminică, 30 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La jocul-vedetă, reportul depășește 592.000 de euro, iar la Joker este de peste 972.600 de euro.
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