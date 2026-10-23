Victor Alistar, primul invitat al proiectului „Sub semnul legii”. Alessia Păcuraru aduce publicului perspectiva din interiorul Înaltei Curți

Publicat 23 oct. 2026, 17:52 Sursă realitatea.net

Justiția, independența sistemului judiciar și dosarele care au stârnit dezbateri publice sunt în centrul unui nou proiect Realitatea PLUS. „Sub semnul legii”, coordonat de jurnalista Alessia Păcuraru, debutează cu un interviu realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, avându-l ca invitat pe Victor Alistar.

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