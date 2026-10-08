Ce bine e acasă: transformă-ți locuința în locul în care îți place să fii

Acasă nu este doar locul în care ne întoarcem la finalul zilei. Acasă este spațiul în care ne regăsim, ne relaxăm, ne bucurăm de timp petrecut împreună cu cei dragi și construim amintiri.
Atunci când casa este amenajată după stilul și nevoile noastre, fiecare zi poate deveni mai frumoasă. Sub această idee se desfășoară campania „Ce bine e acasă”, prin care Mobexpert celebrează designul și confortul cu reduceri de până la 40%, la mii de produse, valabile până la 1 noiembrie 2026.
Fie că este vorba despre o canapea nouă care schimbă atmosfera livingului sau un pat care transformă dormitorul într-un refugiu pentru odihnă, fiecare piesă oferă personalitate întregii case, iar fiecare alegere contribuie la starea de bine. Campania „Ce bine e acasă” vine într-un moment potrivit pentru cei care își doresc să-și reîmprospăteze locuința și să creeze spații mai confortabile, mai funcționale și mai aproape de propriul stil. De la mobilier pentru living, dining și dormitor și până la piese accent, Mobexpert propune soluții pentru diferite stiluri de viață și preferințe, astfel încât fiecare cameră să poată deveni locul preferat din casă.
Iar pentru că amenajarea casei este, de multe ori, un proiect important, începând cu 1 octombrie, Mobexpert aduce și o opțiune de finanțare care face achizițiile mai ușor de planificat. Prin Mobexpert Credit Card, clienții pot beneficia de până la 48 de rate fără dobândă, în condițiile campaniei, până la 30 noiembrie 2026. Astfel, mobilierul și produsele pe care ți le dorești pentru casa ta pot fi achitate într-un mod mai flexibil, în funcție de opțiunea de finanțare pe care o alegi. Este o soluție care îți permite să te concentrezi pe ceea ce contează atunci când îți amenajezi locuința: confortul, funcționalitatea și stilul pe care vrei să îl aduci acasă. Pentru că, până la urmă, „Ce bine e acasă” nu este doar despre mobilier. Este despre senzația pe care o ai atunci când intri pe ușă, despre serile petrecute cu cei dragi, despre diminețile liniștite și despre toate acele lucruri mici care fac un spațiu să se simtă al tău.
Descoperă campania „Ce bine e acasă” la www.mobexpert.ro și găsește inspirația pentru următoarea schimbare din locuința ta.