Transilvania domină topul european al vacanțelor de Halloween

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 14:15

Turiștii care caută o escapadă cu atmosferă aparte pentru sărbătoarea de Halloween găsesc în Europa opțiuni ideale, iar România se află în centrul atenției în 2026.

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