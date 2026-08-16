Dramă uriașă în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit cu doar câteva ore înainte de ziua nunții sale

Scris de Tabu

Publicat 16 aug. 2026, 23:12 Actualizat 16 aug. 2026, 23:13 Sursă Realitatea.Net

Mircea Rednic trece prin momente cumplite după ce nepotul său, Mircea Marius Totolici, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, chiar înainte de ziua în care urma să se căsătorească. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, tânărul de 37 de ani ar fi suferit un infarct în somn.

Distribuie articolul