Încep dezbaterile în cadrul procesului privind uciderea rapperului Tupac

Publicat 17 aug. 2026, 11:31 Sursă realitatea.net

Dezbaterile în procesul fostului membru al unei bande acuzat că ar fi orchestrat asasinarea lui Tupac Shakur la Las Vegas, urmau să înceapă luni, la 30 de ani de la moartea rapperului, care nu a fost niciodată elucidată, transmite AFP. Învăluită în mister, această crimă se numără printre cele mai celebre 'cazuri nerezolvate' din Statele Unite.

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