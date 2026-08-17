Încep dezbaterile în cadrul procesului privind uciderea rapperului Tupac

Dezbaterile în procesul fostului membru al unei bande acuzat că ar fi orchestrat asasinarea lui Tupac Shakur la Las Vegas, urmau să înceapă luni, la 30 de ani de la moartea rapperului, care nu a fost niciodată elucidată, transmite AFP. Învăluită în mister, această crimă se numără printre cele mai celebre 'cazuri nerezolvate' din Statele Unite.
Probabil că procesul nu va dezvălui cine a tras asupra lui Tupac în noaptea de 7 septembrie 1996, când acesta se afla în vizită în 'Orașul păcatelor' pentru a asista la un meci de box al lui Mike Tyson. Însă, acuzarea speră să demonstreze că Duane 'Keffe D' Davis, fost membru al South Side Compton Crips, o bandă dintr-un cartier problematic din Los Angeles, a comandat asasinatul și a furnizat arma crimei.
În vârstă de 63 de ani, acesta pledează nevinovat și riscă închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată.
După o săptămână dedicată selecției juraților, tribunalul din Las Vegas urmează să intre în miezul problemei cu o întrebare esențială: fostul dur s-a lăudat suficient încât să se incrimineze singur, sau este un mincinos care a încercat să profite de pe urma acestui caz?
Declarații jenante
Încă din 2008, Duane Davis a recunoscut în fața anchetatorilor că se afla în Cadillacul alb din care s-au tras focurile de armă, că își procurase un pistol și că pasagerii îl căutau pe Tupac, în urma unei jigniri aduse de rapper cu câteva ore înainte.
Însă, fostul traficant de droguri a făcut aceste mărturisiri în cadrul unui acord care prevedea imunitate parțială, ceea ce împiedica utilizarea acestor declarații împotriva sa.
De-a lungul anilor, potrivit AFP, pasagerii celebrului Cadillac au murit, iar Duane Davis a început să se destăinuie în media cu privire la rolul său exact în acest caz.
În 2019, el a publicat o carte de memorii, în care povestește că se afla pe scaunul pasagerului din față al autovehiculului și că a transmis pistolul celor de pe bancheta din spate, fără a dezvălui identitatea persoanei care a tras. Arma nu a fost găsită. Cartea a fost o mărturisire în plus, ceea ce a dus la arestarea sa în septembrie 2023.
În pledoariile lor introductive, procurorii vor susține probabil că acuzatul este cel mai bun martor în acest caz și că declarațiile sale jenante merită să-l trimită în spatele gratiilor.
Pe de altă parte, apărarea va încerca să-l prezinte drept un escroc inofensiv, care i-ar fi permis coautorului cărții sale să-i înfrumusețeze viața din motive comerciale și care s-ar fi aflat la Los Angeles în seara crimei.
'Sunt nevinovat. N-am omorât niciodată pe nimeni', a insistat Duane Davis în martie 2025, într-un interviu acordat ABC News din închisoare. 'Nu există nicio dovadă împotriva mea. Nici măcar nu pot să stabilească faptul că eram la Las Vegan', a spus el.
Rivalități acerbe
Următoarele trei săptămâni de proces vor readuce jurații în mijlocul rivalităților acerbe dintre scena rap de pe Coasta de Vest și cea de pe Coasta de Est a Statelor Unite.
Cu hiturile sale 'California Love' și 'All Eyez on Me', interpretate pe melodii care îmbină ritmuri groove și bas puternic, '2Pac' îl întruchipa pe băiatul rău, dar înclinat spre poezie, de pe Coasta de Vest.
Condamnat pentru agresiune sexuală, el fusese eliberat din închisoare de Marion 'Suge' Knight, șeful scenei rap din Los Angeles, care îi plătise cauțiunea și îl pusese să semneze cu casa sa de discuri, Death Row Records. Aceasta era rivala casei de discuri new-yorkeze Bad Boy Records, înființată de Sean 'P. Diddy' Combs, unde activa rapperul The Notorious B.I.G., ucis la șase luni după moartea lui Tupac Shakur.
Potrivit acuzării, Death Row Records era protejată de Mob Piru, o bandă din Los Angeles din care făcea parte Marion Knight; în timp ce Bad Boy Records angajase organizația rivală South Side Compton Crips, din care făcea parte Duane Davis, pentru a-i proteja pe rapperii săi atunci când aceștia se deplasau pe Coasta de Vest.
Aceste tensiuni au degenerat într-o tragedie, după meciul lui Mike Tyson de la Las Vegas, la cazinoul MGM Grand. Marion Knight și Tupac l-au agresat acolo pe nepotul lui Duane Davis, Orlando 'Baby Lane' Anderson, care smulsese anterior un medalion de la gâtul unuia dintre angajații Death Row.
Potrivit acuzării, Duane Davis ar fi pus la cale un plan pentru a răzbuna jignirea adusă bandei Crips