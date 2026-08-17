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Inteligenţa artificială va identifica tentativele de înşelătorie pe WhatsApp
Înșelătorii pe WhatsApp
Publicat17 aug. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
Meta anunţă introducerea unei funcţii opţionale bazate pe inteligenţa artificială, care foloseşte învăţarea mecanică pentru a depista mesajele prin care se încearcă înşelarea utilizatorilor.
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