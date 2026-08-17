„Spider-Man: Brand New Day” depășește pragul de două miliarde de dolari din încasări la nivel mondial

„Spider-Man: Brand New Day” a depășit pragul de două miliarde de dolari din vânzarea biletelor la nivel mondial, după numai trei weekenduri de la lansare.
Filmul inspirat din benzile desenate, cu Tom Holland în rolul supereroului Marvel, a obținut încasări de 785 de milioane de dolari în America de Nord și 1,23 miliarde de dolari în restul lumii. Încasările totale au ajuns la 2,022 miliarde de dolari, notează Variety.
Cel mai nou film „Spider-Man” este una dintre cele 8 producții din istorie care au intrat în clubul exclusivist al peliculelor cu încasări de peste două miliarde de dolari.
Din această categorie mai fac parte „Avatar” din 2009, cu 2,9 miliarde de dolari, „Avengers: Endgame” din 2019, cu 2,7 miliarde, „Avatar: The Way of Water” din 2022, cu 2,3 miliarde, „Titanic” din 1994, cu 2,2 miliarde, „Star Wars: The Force Awakens” din 2015, cu 2,07 miliarde, și „Avengers: Infinity War” din 2018, cu 2,03 miliarde de dolari.
Precedentul film al seriei, „Spider-Man: No Way Home”, lansat în 2021, s-a apropiat de acest prag, cu încasări de 1,9 miliarde de dolari. Producția nu a fost însă distribuită în cinematografele din China.
„Brand New Day” este al doilea film care a ajuns cel mai repede la încasări de două miliarde de dolari, după „Avengers: Endgame”, care a atins acest prag în numai 11 zile.
„Spider-Man: Brand New Day” a depășit așteptările încă de la lansarea sa în cinematografe, la sfârșitul lunii iulie.
A patra aventură cinematografică solo a lui Tom Holland în rolul lui Peter Parker a obținut în weekendul premierei încasări-record de 355 de milioane de dolari în America de Nord și 932 de milioane de dolari la nivel mondial.
Filmul a depășit pragul de un miliard de dolari după numai 6 zile de la lansare.
„Brand New Day” este deja filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile la nivel mondial aflat pe poziția a opta.
Analiștii se întreabă dacă pelicula ar putea deveni prima care să depășească un miliard de dolari numai în America de Nord. Recordul actual este deținut de „Star Wars: The Force Awakens”, cu 936 de milioane de dolari.
Entuziasmul publicului și ritmul constant al încasărilor alimentează chiar și ipoteza că „Spider-Man: Brand New Day” ar putea deveni primul film din istorie care să atingă pragul de trei miliarde de dolari la nivel mondial.