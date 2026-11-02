Kimi Antonelli, campion mondial la doar 20 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 08:34

Italianul Kimi Antonelli, pilotul echipei Mercedes, a devenit duminică, la doar 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Antonelli a încheiat Marele Premiu al Mexicului pe poziția a treia, suficient pentru a cuceri matematic titlul mondial, într-o cursă câștigată de Max Verstappen (Red Bull), urmat de Lewis Hamilton (Ferrari).

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