Kimi Antonelli, campion mondial la doar 20 de ani

Italianul Kimi Antonelli, pilotul echipei Mercedes, a devenit duminică, la doar 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Antonelli a încheiat Marele Premiu al Mexicului pe poziția a treia, suficient pentru a cuceri matematic titlul mondial, într-o cursă câștigată de Max Verstappen (Red Bull), urmat de Lewis Hamilton (Ferrari).
Andrea Kimi Antonelli a scris istorie duminică seară, pe circuitul Hermanos Rodríguez din Ciudad de México, devenind cel mai tânăr campion mondial din cei 76 de ani de existență ai Formulei 1.
Pilotul Mercedes, aflat la al doilea sezon în competiție, a cucerit primul său titlu mondial la vârsta de 20 de ani și 68 de zile, depășind recordul stabilit de Sebastian Vettel în 2010, când germanul a devenit campion mondial la 23 de ani și 134 de zile.
Antonelli este și primul pilot italian care câștigă campionatul mondial de Formula 1 după o pauză de 73 de ani. Ultimul italian care reușise această performanță era Alberto Ascari, campion mondial cu Ferrari în 1952 și 1953.
Max Verstappen câștigă în Mexic
Deși victoria în Marele Premiu al Mexicului i-a revenit lui Max Verstappen, adevărata sărbătoare s-a desfășurat în garajul Mercedes.
Olandezul de la Red Bull a obținut a șasea victorie a carierei pe circuitul mexican, un rezultat care îl propulsează pe poziția secundă în clasamentul general al piloților, cu două puncte în fața lui Lewis Hamilton.
Septuplul campion mondial britanic a terminat cursa pe locul secund, după o competiție tensionată în care a avut inclusiv un duel cu propriul coechipier de la Ferrari, Charles Leclerc.
Antonelli a trecut linia de sosire pe poziția a treia, obținând punctele necesare pentru a-și asigura matematic titlul mondial cu mai multe curse înaintea finalului sezonului.
Italianul avea nevoie doar de o clasare între primii nouă piloți pentru a deveni campion, indiferent de rezultatele rivalilor săi.