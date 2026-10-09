Cine e Anne Carson, laureata Premiului Nobel pentru Literatură pe 2026

Poeta, scriitoarea și traducătoarea canadiană Anne Carson, una din cele mai importante voci ale poeziei contemporane, este laureata Premiului Nobel pentru Literatură în acest an.
Anunțul a fost făcut joi, la Stockholm, de Academia Suedeză, care a decis să îi acorde prestigiosul premiu autoarei canadiene în vârstă de 76 de ani, pentru "opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat noi forme pentru literatura contemporană".
Născută la 21 iunie 1950 la Toronto, Anne Carson este considerată una dintre cele mai importante poete de limbă engleză ale prezentului. Autoare, traducătoare și cercetătoare a literaturii antice, ea și-a construit o operă în care granițele dintre poezie, proză și studiul filologic sunt permanent traversate.
Premiul Nobel pentru Literatură este însoțit de o recompensă financiară de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,06 milioane de euro.
Opera lui Anne Carson este profund legată de literatura Greciei antice, pe care scriitoarea o cercetează și o reinterpretează cu o remarcabilă libertate artistică. Specialistă în limba greacă veche, cunoscătoare a operei lui Homer și Sofocle și traducătoare a poeziei lui Sappho, Carson a transformat dialogul cu autorii clasici într-una dintre principalele direcții ale creației sale.
Debutul editorial al lui Anne Carson a avut loc în 1986, odată cu publicarea volumului Eros the Bittersweet. Cartea, care îmbină elemente de roman, poezie și cercetare filologică, anunța încă de la început preocuparea autoarei pentru depășirea granițelor dintre formele literare tradiționale.
Această libertate de expresie avea să devină una dintre trăsăturile distinctive ale întregii sale opere.
În anii următori, Anne Carson a publicat peste douăsprezece cărți, fiecare remarcându-se printr-o formulă artistică neobișnuită. Cu fiecare nou volum, scriitoarea canadiană și-a consolidat reputația și a câștigat noi admiratori entuziaști.
Printre cele mai apreciate lucrări ale sale se numără Autobiography of Red, considerată de numeroși cititori și critici drept capodopera autoarei. Cartea a fost publicată în limba germană împreună cu continuarea sa, Red Doc, sub titlul Rot. Zwei Romane in Versen ("Roșu. Două romane în versuri").