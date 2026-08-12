„Grădina cu cărți”, primul târg de carte în aer liber din Sectorul 6

Un prim târg de carte în aer liber ar putea fi organizat în Sectorul 6, în Piațeta Favorit, în perioada 11-13 septembrie 2026. Proiectul „Grădina cu cărți”, inițiat de viceprimarul Sectorului 6, Mihaela Ștefan, urmează să fie dezbătut în Consiliul Local.
Potrivit unui comunicat, inițiatorii proiectului spun că evenimentul urmărește să transforme Piațeta Favorit într-un spațiu în care oamenii să se poată întâlni și în jurul unor activități culturale. Ideea este ca spațiile publice din cartiere să nu fie folosite doar pentru circulație sau comerț, ci și pentru cultură, educație și evenimente pentru comunitate.
„Grădina cu cărți” va reuni edituri și cititori în 15 standuri, dar va exista și un spațiu suplimentar unde editurile participante își vor putea instala propriile structuri mobile. Toate editurile interesate vor fi invitate să ia parte la acest eveniment.
Pe parcursul celor trei zile, editurile vor putea organiza mai multe activități, printre care lansări de carte, sesiuni de autografe, ateliere pentru copii și lecturi publice.
Viceprimarul Mihaela Ștefan spune că administrația locală trebuie să găsească soluții pentru susținerea culturii și a celor care lucrează în acest domeniu.
„Într-o țară în care bugetul pe cultură este jumătate din bugetul destinat cultelor, avem o alegere de făcut: continuăm să ignorăm cultura, sau, din funcțiile publice pe care le avem, facem tot posibilul pentru a sprijini operatorii culturali. Noi am decis să fim un sprijin și din acest motiv am inițiat mai multe proiecte care vin să sprijine ecosistemul cultural al Bucureștiului, printre care și primul târg de carte în aer liber, eveniment pe care ne dorim să îl replicăm și în celelalte cartiere ale Sectorului 6”, a declarat Mihaela Ștefan.
Evenimentul acesta ar urma să fie organizat în parteneriat cu Centrul de Proiectare și Inovare Sector 6. Accesul publicului va fi gratuit.