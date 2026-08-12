„Grădina cu cărți”, primul târg de carte în aer liber din Sectorul 6

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 10:06

Un prim târg de carte în aer liber ar putea fi organizat în Sectorul 6, în Piațeta Favorit, în perioada 11-13 septembrie 2026. Proiectul „Grădina cu cărți”, inițiat de viceprimarul Sectorului 6, Mihaela Ștefan, urmează să fie dezbătut în Consiliul Local.

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