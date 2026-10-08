De ce ne simțim mai obosiți toamna
Femeie care stă pe un covor de frunze
Oboseala de toamnă este un termen informal pentru scăderea energiei, a stării de spirit sau a concentrării pe care unii oameni o observă pe măsură ce lumina zilei scade toamna. De asemenea, puteți auzi termeni precum oboseală sezonieră sau oboseală de toamnă, dar acestea nu sunt diagnostice medicale. Zilele mai scurte vă pot afecta ritmul circadian și orarul somnului, în timp ce schimbările de rutină, activitate, alergii și starea de spirit sezonieră pot contribui, de asemenea.
Dacă te întrebi de ce ești mai obosit/ă toamna sau pur și simplu nu te simți chiar așa cum ești pe măsură ce frunzele încep să se schimbe, nu îți imaginezi schimbarea anotimpului. Înțelegerea a ceea ce se află în spatele ei te poate ajuta să-ți menții energia și somnul pe măsură ce corpul tău se adaptează la un nou ritm.
Hai să analizăm ce este oboseala de toamnă, de ce apare, cum diferă de tulburarea afectivă sezonieră și ce te poate ajuta să te simți mai odihnit/ă.
Ce este oboseala de toamnă?
Oboseala de toamnă nu este o afecțiune medicală formală. Este o modalitate obișnuită de a descrie lipsa de energie, dificultățile de concentrare sau schimbările în somn pe care unii oameni le observă pe măsură ce vara lasă loc toamnei.
Semnele comune pot include:
Energie scăzută persistentă sau oboseală neobișnuită
Iritabilitate, anxietate sau dispoziție proastă
Ceață mentală sau dificultăți de concentrare
Probleme la trezirea dimineața sau la somnul excesiv
Modificări ale apetitului sau poftelor de carbohidrați și alimente reconfortante
Mai puțină motivație pentru a face exerciții fizice, a socializa sau a menține rutina normală
Pentru mulți oameni, aceste schimbări sunt ușoare și temporare. Însă simptome similare pot apărea și în cazul tulburării afective sezoniere și al altor afecțiuni fizice sau mintale, așa că oboseala persistentă nu ar trebui pusă automat pe seama vremii.
Este oboseala de toamnă aceeași cu tulburarea afectivă sezonieră?
Nu. Oboseala de toamnă este o descriere informală a oboselii sezoniere, în timp ce tulburarea afectivă sezonieră (TAS) este un tip recunoscut de depresie, cu un model sezonier recurent. TAS cu model de iarnă începe de obicei la sfârșitul toamnei sau începutul iernii și se ameliorează în timpul primăverii sau verii.
Cele două pot avea simptome comune, inclusiv oboseală, dificultăți de concentrare, modificări ale somnului, pofte de carbohidrați și retragere socială. Diferența constă în mare măsură în severitate, persistență și impact. Tulburarea de anxietate socială implică simptome depresive care afectează în mod semnificativ modul în care o persoană se simte, gândește, se comportă sau funcționează în viața de zi cu zi.
Dacă simptomele sezoniere sunt semnificative, revin în aceeași perioadă a anului sau încep să vă interfereze cu munca, relațiile sau activitățile zilnice, discutați cu un furnizor de servicii medicale, în loc să presupuneți că pur și simplu resimțiți oboseală de toamnă.
De ce te simți mai obosit toamna?
Nu există o singură cauză stabilită a oboselii de toamnă. În schimb, mai multe schimbări sezoniere vă pot afecta somnul, energia, starea de spirit sau rutina zilnică în același timp.
1. Zilele mai scurte îți pot afecta ceasul intern
Corpurile noastre sunt guvernate de ritmuri circadiene - cicluri de aproximativ 24 de ore care ajută la reglarea somnului, a veghei și a altor procese biologice. Lumina este unul dintre cele mai puternice semnale pe care sistemul tău circadian le folosește pentru a determina când este timpul să fii alert și când este timpul să te relaxezi.
Pe măsură ce orele de zi scad în toamnă, schimbările în momentul expunerii și cantitatea de lumină pot afecta acel ritm intern. Pentru unii oameni, diminețile mai întunecate pot face mai dificilă trezirea completă, în timp ce apusurile de soare mai devreme pot face ca seara să pară mai târzie decât este în realitate, mai ales dacă încă aveți un program de vară .
2. Ar putea vitamina D să joace un rol?
Corpul tău poate produce vitamina D atunci când pielea este expusă la lumina soarelui, așadar expunerea redusă la soare în timpul toamnei și iernii poate contribui la scăderea nivelului de vitamina D la unele persoane. Cercetătorii au studiat, de asemenea, vitamina D în legătură cu sindromul de anxietate socială (SAD) de tip iarnă, deși relația este complexă, iar dovezile privind suplimentarea cu vitamina D ca tratament pentru SAD sunt mixte.
Asta înseamnă că senzația de oboseală în toamnă nu este neapărat un semn că aveți un nivel scăzut de vitamina D. Dacă sunteți îngrijorat de o deficiență, discutați cu un furnizor de servicii medicale, în loc să încercați să o diagnosticați sau să o tratați doar pe baza oboselii.
3. Alergiile sezoniere pot agrava situația
S-ar putea să asociați alergiile cu primăvara, dar toamna are proprii factori declanșatori, inclusiv ambrozia, mucegaiul din frunzele umede și expunerea crescută la praf în interior , pe măsură ce ferestrele se închid și sistemele de încălzire se pornesc.
Congestia și alte simptome alergice pot interfera cu un somn confortabil și odihnitor. Unele antihistaminice pot provoca, de asemenea, somnolență, care poate contribui la amețeli în timpul zilei. Dacă alergiile vă perturbă în mod regulat somnul sau energia, discutați cu medicul dumneavoastră despre cea mai bună modalitate de a vă gestiona simptomele.
4. Rutina ta zilnică se poate schimba odată cu anotimpul
Toamna nu schimbă doar lumina de afară. Poate schimba modul în care îți petreci zilele. Programul de întoarcere la școală, rutinele de lucru mai încărcate, vremea mai rece și apusurile de soare mai devreme pot însemna mai puțin timp petrecut în aer liber, mai puțină activitate fizică, ore diferite de masă sau schimbări în ceea ce privește orele de culcare și trezire.
Acele schimbări aparent mici se pot aduna. Dacă programul tău de somn devine inconsistent sau beneficiezi de mai puțină lumină naturală și mișcare decât în timpul verii, și energia ta s-ar putea simți diferită. Menținerea câtorva ancore zilnice, cum ar fi o oră regulată de trezire, expunerea la lumina dimineții și mesele regulate, poate face ca tranziția sezonieră să fie mai puțin perturbatoare.
3 moduri de a combate oboseala de toamnă
Dacă zilele mai scurte te fac să te simți leneș, concentrează-te pe obiceiuri care îți întăresc ritmul somn-veghe și îți oferă zilelor mai multă consecvență.
1. Ieși afară dimineața
Lumina este unul dintre cele mai importante semnale de mediu pentru ritmul tău circadian. Chiar și în zilele înnorate, ieșitul afară te poate expune la mult mai multă lumină decât statul în casă.
Pe cât posibil, petreceți ceva timp în aer liber imediat după trezire. Ieșiți afară cu cafeaua , faceți o plimbare de dimineață sau includeți timp petrecut în aer liber în naveta. Expunerea regulată la lumina dimineții poate ajuta la consolidarea distincției dintre zi și noapte pentru ceasul dumneavoastră intern.
2. Mișcă-ți corpul în mod regulat
Activitatea fizică regulată poate susține atât somnul, cât și starea de spirit, făcând mișcarea o parte utilă a rutinei tale sezoniere. Nu trebuie să însemne neapărat un antrenament intens. Mersul pe jos, yoga, ciclismul, antrenamentul de forță sau alte activități care îți plac, toate contează.
Dacă este posibil, combină mișcarea cu timpul petrecut în aer liber în timpul zilei. O plimbare afară îți oferă atât activitate fizică, cât și expunere la lumina zilei, creând în același timp un alt semnal constant în rutina ta zilnică.
3. Construiește-ți o rutină matinală consecventă
Când diminețile mai întunecate fac mai dificilă senzația de energie, structura poate deveni deosebit de utilă. O rutină matinală constantă poate ajuta la crearea unei tranziții clare către zi, chiar și atunci când afară încă pare întuneric.
De fapt, un sondaj Naturepedic realizat pe 2.000 de adulți din SUA a constatat că respondenții care au început ziua cu obiceiuri intenționate, cum ar fi aranjarea patului, întinderea sau consumul unui mic dejun echilibrat, au raportat că se simt mai productivi, mai pozitivi și mai puțin stresați pe parcursul zilei. De asemenea, au raportat un somn mai bun noaptea.
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