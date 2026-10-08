De ce ne simțim mai obosiți toamna

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 08:13

Oboseala de toamnă este un termen informal pentru scăderea energiei, a stării de spirit sau a concentrării pe care unii oameni o observă pe măsură ce lumina zilei scade toamna. De asemenea, puteți auzi termeni precum oboseală sezonieră sau oboseală de toamnă, dar acestea nu sunt diagnostice medicale. Zilele mai scurte vă pot afecta ritmul circadian și orarul somnului, în timp ce schimbările de rutină, activitate, alergii și starea de spirit sezonieră pot contribui, de asemenea.

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