Fenomenul „a doua vacanță” ia amploare. Tot mai mulți români aleg stațiunile din țară după sejururile în străinătate

Tot mai mulți turiști aleg să își împartă concediul estival în două etape distincte: o primă escapadă pe litoralul extern, în destinații populare precum Turcia, Grecia sau Bulgaria, urmată spre finalul sezonului de o a doua vacanță petrecută în stațiunile din țară.
Această schimbare de abordare nu este motivată doar de buget, ci reflectă o nevoie clară de a schimba ritmul, trecând de la agitația plajei la relaxare și proceduri de recuperare.
Dimensiunea financiară a turismului extern este confirmată și de cele mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). Anul trecut, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării. Această sumă este aproape dublă față de încasările totale generate de întreaga industrie a turismului românesc în anul 2025, care s-au oprit la 5,4 miliarde de euro.
Destinațiile externe din Turcia, Grecia și Bulgaria rămân prima opțiune pentru începutul verii, în special datorită pachetelor atractive de tip all-inclusive și distanțelor rutiere sau aeriene reduse. Cu toate acestea, pe măsură ce luna august se apropie de sfârșit, atenția turiștilor se îndreaptă către opțiuni interne mai scurte, dedicate stării de bine, potrivit unui comunicat remis de Hotel Crystal Wellness & SPA Sovata.
Interesul pentru serviciile de tip spa și wellness a înregistrat o creștere de aproximativ 24% la nivel național în anul 2026. Această cerere amplificată este resimțită direct de stațiunile balneare cu tradiție, unde turiștii caută nu doar o pauză de la aglomerația urbană, ci și sejururi cu beneficii reale pentru sănătate.