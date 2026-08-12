Fenomenul „a doua vacanță” ia amploare. Tot mai mulți români aleg stațiunile din țară după sejururile în străinătate

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 08:57

Tot mai mulți turiști aleg să își împartă concediul estival în două etape distincte: o primă escapadă pe litoralul extern, în destinații populare precum Turcia, Grecia sau Bulgaria, urmată spre finalul sezonului de o a doua vacanță petrecută în stațiunile din țară.

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