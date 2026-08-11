Turismul religios, o afacere de miliarde de dolari care schimbă orașele

Pelerinii și evenimentele majore aduc, de asemenea, afluxuri de vizitatori, locuri de muncă, rezervări în extrasezon și noi cerințe pentru hoteluri, transport și sate.
Conform Grand View Research, piața globală a turismului religios a valorat 286,6 miliarde de dolari în 2024 și ar putea crește la 671,9 miliarde de dolari până în 2030. Această estimare trebuie interpretată cu prudență, dar indică o direcție clară. Amploarea mișcărilor confirmă, de asemenea, tendința: Turismul ONU atrage aproximativ 600 de milioane de călătorii religioase și spirituale în întreaga lume, inclusiv fluxuri interne și internaționale, scrie Idealista.
Roma 2025: Când credința reproiectează serviciile urbane
Jubileul din 2025 a adus la Roma aproximativ 33,5 milioane de pelerini din 185 de țări. Orașul a investit 3,7 miliarde de euro în infrastructură pentru eveniment. Din cele 117 intervenții planificate, 110 au fost finalizate. Legăturile dintre zonele-cheie, precum San Pietro și Castel Sant’Angelo, rămân o moștenire permanentă pentru oraș.
Assisi 2026: O jumătate de milion de vizitatori într-o lună
La celălalt capăt al scalei se află Assisi. În 2026, al optulea centenar al morții Sfântului Francisc și atenția crescândă în jurul lui Carlo Acutis au atras o dublă atenție internațională. Surse AP au raportat aproape 400.000 de rezervări pentru expoziția relicvelor, cu o estimare de 500.000 de vizitatori pe lună.
Lourdes, Fatima, Santiago: trei economii diferite
Același fenomen ia forme diferite. Lourdes este sanctuarul internațional cu un sistem de primire extrem de structurat: o prezență puternică a bolnavilor, a voluntarilor și a serviciilor dedicate, de la accesibilitate la asistență medicală. Fatima demonstrează amploarea grupurilor organizate: în 2025, sanctuarul a înregistrat 5.608 grupuri, o creștere de 7,2% față de 2024, inclusiv 4.332 de străini din 84 de naționalități. Santiago , pe de altă parte, ilustrează economia pelerinajului: în 2025, peste 530.000 de pelerini au obținut Compostela, o creștere de 6% față de anul precedent.
Ce este necesar pentru a evita să fii copleșit/ă
Organizarea face diferența dintre oportunitate și stres. Campaniile promoționale nu sunt suficiente: sunt necesare instrumente operaționale, standarde comune și o coordonare stabilă între instituții și persoane fizice. Cazurile europene evidențiază câteva priorități concrete de abordat înainte de apariția vârfurilor.
Capacitate și flux: planuri pentru acces eșalonat, alei pietonale dedicate, navete și zone de parcare temporare.
Servicii esențiale: băi curate, fântâni de apă potabilă, stații de prim ajutor, un birou de asistență multilingvă și semnalizare lizibilă.
Date în timp real: monitorizarea sosirilor, tablouri de bord publice, notificări push privind orarele și aglomerația.
Accesibilitate: rute și transport adecvate persoanelor cu mobilitate redusă, așa cum ne învață experiența de la Lourdes.
Rețea locală: acorduri între unitățile de cazare, serviciile de catering și transportul bagajelor pentru a gestiona evenimentele neprevăzute fără perturbări.