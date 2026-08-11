Turismul religios, o afacere de miliarde de dolari care schimbă orașele

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 09:59

Pelerinii și evenimentele majore aduc, de asemenea, afluxuri de vizitatori, locuri de muncă, rezervări în extrasezon și noi cerințe pentru hoteluri, transport și sate.

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