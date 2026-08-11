S-au deschis înscrierile pentru tururile „Porți Deschise” la Primăria Capitalei

Primăria Capitalei își redeschide porțile pentru vizitatori în ultimele două weekenduri din august.
ARCUB a anunțat luni, 10 august 2026, că înscrierile pentru următoarele tururi ghidate din programul „Porți Deschise” sunt active, iar accesul rămâne gratuit, în limita locurilor disponibile.
Când au loc tururile
Vizitele sunt programate în patru zile: 22 și 23 august, respectiv 29 și 30 august. Programul anunțat de ARCUB este sâmbătă între 16:00 și 18:00 și duminică între 12:00 și 14:00. Este un interval mai scurt decât cel din primăvară, când tururile se desfășurau sâmbăta între 12:00 și 20:00 și duminica între 10:00 și 16:00.
Cum te înscrii
Accesul este gratuit, dar numai pe bază de înscriere prealabilă. Programările se fac online, pe platforma dedicată a Primăriei Capitalei, primariadeschisa.pmb.ro, unde vizitatorii își aleg ziua și intervalul orar. Tot acolo funcționează și o secțiune separată pentru cei care vor să devină ghizi voluntari în program. Tururile sunt organizate pe grupuri, cu programare prealabilă, iar locurile se epuizează de la un weekend la altul.
Palatul care găzduiește Primăria Capitalei a fost construit în stil neoromânesc și a avut de-a lungul timpului mai multe roluri: sediu al Ministerului Lucrărilor Publice în perioada interbelică, Comandatura Germană în timpul ocupației din Al Doilea Război Mondial, iar astăzi sediul Primăriei Municipiului București.
„Dacă încă nu ați avut ocazia să descoperiți din interior una dintre clădirile emblematice ale Bucureștiului, aveți patru noi zile pentru a-i afla istoria, poveștile și detaliile arhitecturale”, au transmis reprezentanții ARCUB.
Programul a fost lansat în aprilie 2026, la decizia primarului Ciprian Ciucu, în contextul în care clădirea este monument istoric. Potrivit datelor comunicate de PMB la finalul lunii iulie, peste 2.500 de persoane trecuseră deja pragul instituției în primele 18 weekenduri de la lansare.