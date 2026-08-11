Cinci plaje de pe litoralul românesc au primit eticheta „Blue Flag”

România este prezentă și în 2026 în programul internațional “Blue Flag”, care certifică plajele ce îndeplinesc o serie de criterii privind protecția mediului, calitatea apei, managementul zonei și siguranța turiștilor, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
În acest an, cinci plaje de pe litoralul românesc au obținut eticheta “Blue Flag”: două în Năvodari, două în Eforie Sud și una în Olimp.
Este vorba despre: Axxis Nova – Năvodari, Phoenicia – Năvodari, Azur – Eforie Sud, Citadel – Eforie Sud, Phoenicia Blue View – Olimp.
Pentru acordarea certificării sunt analizate 33 de criterii, împărțite în patru categorii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.
Programul are caracter voluntar și urmărește să încurajeze standarde ridicate de protecție a mediului și dezvoltare durabilă în zonele turistice de coastă.
O nouă plajă de pe litoralul românesc se pregătește să intre în program. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în etapa pilot pentru ediția din 2027. În această perioadă, administratorii trebuie să îndeplinească cerințele necesare pentru obținerea certificării.
Programul “Blue Flag” a fost lansat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE) și se adresează plajelor, porturilor de agrement și navelor de agrement care respectă criteriile de mediu și de siguranță stabilite la nivel internațional.
În România, programul este implementat din 2004, iar criteriile sunt evaluate anual de Juriul național, din care fac parte reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai asociațiilor din domeniul turismului.