Tendințele de călătorie din 2027 indică vacanțe mai lente și mai puțin optimizate
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Uită de itinerariul de călătorie încărcat. În 2027, călătorii vor fi mai puțin interesați să vadă și să facă mai multe – și mult mai interesați să se simtă mai bine, să exploreze mai profund și să experimenteze călătoriile în propriile condiții.
Aceasta este principala concluzie a Raportului privind tendințele în călătorii din 2027 al Lemongrass Marketing, care identifică 15 tendințe interconectate care vor modela industria globală a turismului și ospitalității în următoarele 12 luni.
Raportul dezvăluie o schimbare fundamentală în comportamentul călătorilor: după ani de optimizare, hiperpersonalizare și presiune pentru ca fiecare călătorie să conteze, oamenii caută din ce în ce mai mult relaxarea în detrimentul realizării, profunzimea în detrimentul volumului, conexiunea în detrimentul consumului și încrederea în detrimentul zgomotului.
Cinci forțe generale stau la baza acestor tendințe: Sustenabilitatea umană; Profunzime și semnificație; Bucurie și conexiune; Încrederea într-o lume bazată pe inteligență artificială; și Consumul intențional.
Raportul „Lemongrass Travel Trend Report” reunește perspectivele unui grup divers de voci de top din domeniul călătoriilor și nu numai, de la exploratorul și autorul de călătorii Levison Wood, academicienii Esther Sternberg MD și Prof. Dr. Willy Legrand și pionierul librăriilor Starlin Marot, până la experți în wellness, editori de turism de renume și futurologi ai călătoriilor – ale căror perspective și comentarii ajută la dezvăluirea forțelor care modelează călătorul de mâine.
În 2027, călătorul se întreabă: „Cum vreau să mă simt?”
Mirjam Peternek McCartney, CEO și fondatoare a Lemongrass Marketing, spune: „Ani de zile, călătoriile au fost prinse în limbajul optimizării - mai multe destinații, mai multe experiențe, mai multă personalizare și mai multă eficiență. Dar tendințele noastre pentru 2027 sugerează că călătorii încep să pună o întrebare mult mai umană: cum vreau să mă simt?”
„Nu este vorba de o respingere a tehnologiei, a luxului sau a ambiției. Este o recalibrare. Oamenii își doresc călătorii care să le ofere ceva în schimb – fie că asta înseamnă să se simtă mai calmi, să înțeleagă un loc mai profund, să se conecteze cu alți oameni sau pur și simplu să aibă libertatea de a se bucura de un moment fără a fi nevoie să-l maximizeze.”
„Lucrul cu adevărat interesant este cât de interconectate sunt aceste tendințe. Inteligența artificială face ca judecata umană să fie mai valoroasă. Dorința de restaurare duce la călătorii mai lente. Supraîncărcarea cu informații creează o sete de profunzime și expertiză. Incertitudinea economică face ca luxul să fie mai intenționat.”
Cele cinci tendințe principale în domeniul călătoriilor pentru 2027
1. Vacanța anti-optimizată
Era itinerariului încărcat își pierde din avânt. Călătorii s-au săturat de vacanțele care par un alt exercițiu de productivitate și caută în schimb itinerarii mai simple, sejururi mai lungi, mai puține destinații și mai mult timp nestructurat. Luxul suprem? Permisiunea de a nu face nimic.
2. Proiectarea sistemului nervos
Wellness-ul depășește tratamentele, diagnosticele și biohacking-ul. Hotelurile și destinațiile vor proiecta din ce în ce mai mult întregul mediu în jurul restaurării, de la iluminat și acustică până la natură, nutriție, mișcare și conexiune umană.
Cea mai bună experiență de wellness ar putea fi din ce în ce mai mult cea pe care oaspeții abia o observă - pentru că pur și simplu se simt mai bine.
3. De la o listă de dorințe la o listă detaliată.
Inteligența artificială ne poate spune acum aproape totul despre o destinație înainte de a ajunge la destinație. Rezultatul este o apetit tot mai mare pentru ceea ce algoritmii nu pot reproduce: înțelegere autentică și judecată umană.
Experiențele conduse de experți, traseele culturale, literatura, istoria, arhitectura, atelierele și conversațiile locale vor înlocui din ce în ce mai mult căutarea „comorilor ascunse” și a listelor de verificare.
4. Vigilența epistemică și decalajul de încredere în IA
Întrucât IA face ca cercetarea destinațiilor să fie aproape fără efort, încrederea devine noul factor de diferențiere.
Călătorii devin mai atenți la informațiile generate de IA, imaginile sintetice și recomandările sponsorizate – sporind valoarea cunoștințelor directe, a expertizei locale și a judecății umane.
În 2027, încrederea, „am fost acolo și am văzut-o direct”, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice atuuri pe care le poate avea un touroperator sau o agenție de turism.
5. Marele compromis al luxului
Luxul nu dispare. Devine din ce în ce mai strategic. Călătorii decid din ce în ce mai mult unde să facă cheltuieli exorbitante și unde să economisească – poate zburând la clasa economică pentru a sta la un hotel excepțional sau alegând o vacanță extraordinară în locul mai multor vacanțe mediocre.
Înțelegerea la ce compromisuri va face un călător și la ce nu va face absolut deloc va fi esențială.
Cele zece tendințe de urmărit
Pe lângă aceste cinci schimbări generale, raportul identifică alte zece tendințe care dezvăluie modul în care relația în schimbare dintre oameni, locuri, tehnologie și consum se va manifesta în întreaga industrie.
6. Resetarea masculină
O conversație în schimbare despre masculinitate creează o nouă piață de turism pentru bărbații care caută bunăstare fizică, emoțională și mentală. Fitness-ul, natura, mindfulness-ul și experiențele în aer liber sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a facilita conexiunea, rezistența și prietenia semnificativă, mai degrabă decât simpla performanță.
7. De la răcoriri la destinații adaptate
Schimbările climatice schimbă nu doar locurile în care oamenii călătoresc, ci și ceea ce se așteaptă ca destinațiile să poată face față.
În loc să scape pur și simplu de căldură, călătorii vor aprecia din ce în ce mai mult destinațiile adaptabile cu infrastructură rezistentă, experiențe flexibile, cunoștințe locale solide și afaceri turistice capabile să reacționeze atunci când condițiile se schimbă.
8. Știința cetățenească
Călătorii trec de la observarea naturii la participarea activă la protejarea acesteia. Monitorizarea vieții sălbatice, prelevarea de probe de apă și înregistrarea speciilor pot transforma călătoriile bazate pe natură în ceva mai semnificativ - oferind oaspeților un rol în conservare, creând în același timp o conexiune mai profundă cu locurile pe care le vizitează.
9. Călătorii pe bază de câștiguri
Comoditatea a devenit omniprezentă – și tocmai de aceea călătorii încep să tânjească după fricțiuni.
De la navigarea în peisaje îndepărtate până la îmbrățișarea descoperirii independente, serendipitatea, incertitudinea și efortul devin parte a atracției. Călătoria nu mai înseamnă doar să ajungi undeva; descoperirea în sine este experiența.
10. Economia bucuriei
Pe fondul incertitudinii geopolitice, presiunii economice, anxietății climatice și copleșirii digitale, călătorii caută în mod activ bucuria.
Nu fericirea performativă sau luxul de dragul luxului, ci joaca, surpriza, conexiunea și experiențele care îi fac pe oameni să se simtă cu adevărat vii. Călătoriile devin din ce în ce mai mult o formă de restaurare emoțională.
11. Ținuturi mistice
Fantezia, folclorul și povestirile atrag călătorii către peisaje atmosferice care oferă uimire și evadare.
Cerul întunecat, pădurile străvechi, conexiunile literare și destinațiile bogate în folclor devin atuuri turistice puternice, pe măsură ce călătorii caută să pășească într-o altă lume, nu doar într-o altă destinație.
12. Narațiuni feminine
Călătoriile sunt din ce în ce mai mult experimentate prin intermediul unor voci care au fost trecute cu vederea din punct de vedere istoric.
Ghize, istorice, conservatoriste, bucătare, artiste, antreprenoare și lideri comunitari aduc noi perspective destinațiilor – mutând întrebarea de la simplul unde mergem? la cine are dreptul să spună povestea?
13. Călătoria dăruirii
Călătorii își doresc din ce în ce mai mult să lase locuri mai bune decât le-au găsit, dar o contribuție semnificativă trebuie să fie condusă la nivel local.
Oportunitatea pentru brandurile de turism este de a conecta oaspeții cu inițiative credibile de conservare și comunitate, făcând accesibilă participarea pozitivă fără a cădea în capcanele volunturismului tradițional.
14. Călătorii fără sacrificii sau predici
Călătoriile sustenabile renunță la asocierea cu compromisul.
Căile ferate, de exemplu, devin din ce în ce mai atractive nu doar pentru că reprezintă o opțiune mai responsabilă, ci și pentru că călătoria poate fi mai confortabilă, mai pitorească, mai flexibilă și mai plăcută.
Sustenabilitatea câștigă atunci când oferă o experiență mai bună - nu atunci când călătorilor li se spune că ar trebui să o aleagă.
15. Aproape este noul departe
Distanța își pierde o parte din puterea aspirațională. Având în vedere că timpul, costurile și incertitudinea globală continuă influențează din ce în ce mai mult deciziile, călătoriile interne, regionale și pe distanțe scurte devin din ce în ce mai atractive.
Vacanțele acasă, călătoriile cu trenul, sejururile în extrasezon și destinațiile internaționale din apropiere oferă flexibilitate, stres logistic redus și posibilitatea de a evada fără a petrece ore întregi ajungând acolo.
Următorul capitol al călătoriilor este mai uman
Raportul privind tendințele de călătorie din 2027, realizat de Lemongrass, indică, în cele din urmă, o schimbare optimistă. Călătorii nu se retrag din lume. Își recalibrează relația cu ea - alegând experiențe mai puține, dar mai profunde, prioritizând bunăstarea fără a o transforma într-o altă performanță, punând la îndoială ceea ce li se spune și acordând o valoare mai mare conexiunii umane autentice.
Pentru industria turismului, mesajul este clar: următoarea generație de experiențe de călătorie de succes nu va fi pur și simplu mai personalizată, mai luxoasă sau mai avansată din punct de vedere tehnologic. Vor fi mai semnificative.
Mirjam Peternek McCartney concluzionează: „Oportunitatea pentru brandurile de turism în 2027 este să nu mai gândească la tendințe în mod izolat și să înceapă să răspundă nevoilor umane mai profunde care le conectează. Poate că aceasta este cea mai promițătoare tendință dintre toate.”
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