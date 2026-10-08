Tendințele de călătorie din 2027 indică vacanțe mai lente și mai puțin optimizate

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 09:35

Uită de itinerariul de călătorie încărcat. În 2027, călătorii vor fi mai puțin interesați să vadă și să facă mai multe – și mult mai interesați să se simtă mai bine, să exploreze mai profund și să experimenteze călătoriile în propriile condiții.

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