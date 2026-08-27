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Începe Oktoberfest Brașov 2026. Programul complet

Oktoberfest

Oktoberfest

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 13:01
Sursărealitatea.net

Oktoberfest Brașov 2026: 27 august – 6 septembrie

Oktoberfest Brașov 2026 va avea loc în perioada 27 august – 6 septembrie 2026, organizatorii anunțând revenirea festivalului într-o ediție specială, desfășurată sub licență oficială acordată de Primăria München, deținătorul mărcii Oktoberfest.

Oktoberfest Brașov 2026: 27 august – 6 septembrie

Organizatorii au anunțat că ediția din acest an a Festivalului Berii, se va desfășura pe strada Turnului, lângă Parcul Tractorul din Brașov.

Oktoberfest Brașov 2026  promite să aducă din nou atmosfera specifică celebrului Oktoberfest bavarez, cu bere, gastronomie tradițională, muzică live, parade și activități pentru toate vârstele.

oktoberfest

Program Oktoberfest Brașov 2026

Cea de-a XVI-a ediţie a Oktoberfest Brașov 2026 vine cu paradă, muzică de (aproape) toate genurile , momente speciale, distracție, MC, DJ, seri tematice, artiști cu spirit bavarez și românesc, Miss Oktoberfest, Regele Oktoberfest, concursuri şi multe surprize.

Joi, 27 august

  • Deschiderea – Vlad das Kind

  • 17:00 – Parada Oktoberfest

  • 18:00 – Deschiderea oficială Oktoberfest Brașov 2026 cu festivitatea de deschidere „a da cep butoiului de bere” – Fanfara Burzenland

  • 18:30 – TRUPA 6

  • 19:00 – Oktoberfestband Got Net

Vineri, 28 august

  • MC Razvan Stroe & DJ Meister

  • 12:00 – DJ Meister

  • 17:00 – Oktoberfestband Got Net

  • 20:30 – Razvan Stroe & DJ WOODY – Special Show

Sâmbătă, 29 august

  • MC Vlad das Kind & DJ Meister

  • 11:00 – DJ Meister

  • 15:00 – Die Knopse aus Rosenau

  • 16:00 – Fanfara Sinca Noua

  • 17:00 – Bellmusic Orchestra

  • 18:00 – Oktoberfestband Got Net

  • 20:00 – Concurs „MISS OKTOBERFEST”

  • 20:30 – Oktoberfestband Got Net

Duminică, 30 august

  • MC Cornelia Crevean & DJ Meister

  • 11:00 – DJ Meister

  • 13:00 – Jugendblaskapelle – Frühschoppen, Mic dejun Bavarez

  • 16:00 – Oktoberfestband Got Net

  • 17:00 – Ansamblul Grecesc Ermis

  • 17:30 – Oktoberfestband Got Net

  • 19:30 – Fanfara Castelului WOLFEGG

  • 20:00 – Oktoberfestband Got Net

  • 21:00 – Smart Band

Luni, 31 august – „Petrece românește!”

  • MC Cornelia Crevean & DJ Meister

  • 17:00 – DJ Meister

  • 18:00 – Formația Anason

  • 19:00 – Gabi și Remus

Marți, 1 septembrie – „Dă-i să sune!”

  • MC Cornelia Crevean & DJ Meister

  • 18:00 – DJ Meister

  • 19:00 – Ana Maria & Rozmarin

  • 20:00 – Ardelenii

Miercuri, 2 septembrie – Seara folclorică & DJ Meister

  • 18:00 – Orchestra Plaiuri Transilvane

  • 19:00 – Alice Gabriela Cristea, Miruna Racotiță

  • 21:00 – Elena Pîrău, Anuța Săgneanca ș.a.m.d.

Prezintă Claudia Mirițescu.

Joi, 3 septembrie – Seara internațională

  • DJ Meister

  • 18:00 – Klaudia und die Burzenland Party Band

Vineri, 4 septembrie

  • MC Vlad das Kind & DJ Meister

  • 17:00 – DJ Meister

  • 18:00 – The Mati German Band

  • 21:00 – Kontraband

Sâmbătă, 5 septembrie

  • MC Vlad das Kind

  • 11:00 – DJ Meister

  • 13:00 – Ansamblul Grecesc Ermis

  • 14:00 – Luminița Vlaicu & George Lazar

  • 15:00 – Fabrica de dans

  • 16:00 – Viodance

  • 17:30 – Radical 25

  • 18:30 – The Mati German Band

  • 20:30 – Finala „Regele Berii”

  • 21:00 – The Mati German Band

Duminică, 6 septembrie

  • MC Cornelia Crevean

  • 11:00 – DJ Meister

  • 12:00 – Jugendblaskapelle – Frühschoppen, Mic dejun Bavarez

  • 15:00 – Fanfara Sinca Noua

  • 16:00 – Fresh Artists

  • 17:00 – The Mati German Band

  • 19:00 – Bellmusic Orchestra

  • 20:00 – The Mati German Band

  • 21:00 – Ending Show!

Pe întreaga perioadă a festivalului, după ora 20:00 este programat zilnic și concursul „Regele Berii”.

Mai multe informaţii şi detalii pentru rezarevarea mesei AICI.

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