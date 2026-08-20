Grupul parlamentar PACE - Întâi România: „Înainte de a tăia bursele sociale în vacanță, Guvernul să reducă subvențiile partidelor”

Scris de Tabu

Publicat 20 aug. 2026, 16:35 Sursă Realitatea.Net

Grupul parlamentar PACE - Întâi România propune Guvernului ca, înainte de a restrânge plata burselor sociale pentru elevii vulnerabili în perioada vacanței de vară, să reducă sau să suspende, în limita necesarului financiar, subvențiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat.

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