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Primăria Constanța: Bulevardul Tomis te aşteaptă din nou la plimbare!

Bulevardul Tomis

Bulevardul Tomis

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 13:45
Sursărealitatea.net

Sâmbătă, 29 august, tronsonul bulevardului Tomis cuprins între bulevardul Mamaia şi bulevardul Ferdinand devine pietonal, oferindu-ţi astfel prilejul perfect să te reconectezi cu oraşul, într-un cadru relaxat şi prietenos.

Pentru desfăşurarea evenimentului în condiţii de siguranţă, vor fi aplicate următoarele măsuri:

- Restricţionarea locurilor de parcare de pe bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia şi bulevardul Ferdinand, în data de 28.08.2026, în intervalul orar 22:00-06:00;

- Restricţionarea circulaţiei rutiere pe bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia şi bulevardul Ferdinand, în data de 29.08.2026, în intervalul orar 06:00-23:00.

De asemenea, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat în data de 29 august pe strada Răscoalei din 1907.

Te invităm să redescoperi centrul oraşului fără maşini, cu mai mult loc pentru oameni, plimbări, gastronomie şi momente petrecute împreună.

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