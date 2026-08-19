Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici

Scris de Tabu

Publicat 19 aug. 2026, 11:44 Sursă The Guardian

Harghita apare într-un articol publicat de The Guardian ca una dintre regiunile montane din România care pot oferi turiștilor străini peisaje spectaculoase, natură sălbatică și experiențe autentice la prețuri mult mai mici decât cele întâlnite în Alpi sau Dolomiți.

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