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TikTok, mina de aur a influencerilor. Sumele incredibile pe care Andreea Bostănică le face din live-uri

Tabu
Scris deTabu
Publicat16 aug. 2026, 08:13
Actualizat16 aug. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS

Sesiunile live de pe TikTok s-au transformat într-o afacere deosebit de profitabilă pentru creatori de conținut. Printre cei care înregistrează venituri spectaculoase se numără și Andreea Bostănică, care le-a dezvăluit urmăritorilor că poate obține până la 30.000 de dolari într-o singură zi din donațiile primite în timpul transmisiunilor.

Transmisiunile în direct pe TikTok au transformat rețelele sociale într-o industrie extrem de profitabilă, generând venituri de zeci de mii de euro pentru creatorii de conținut, dar și probleme majore cu Fiscul.

Tinerii influenceri obțin sume impresionante din donațiile urmăritorilor. Un exemplu este Andreea Bostănică, care a afirmat public că poate încasa până la 30.000 de dolari într-o singură zi din live-urile de pe platformă.

Pe de altă parte, câștigurile nedeclarate din mediul online au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Mădălin Feraru, un alt creator de conținut popular pe TikTok, s-a ales cu o decizie de impunere de la ANAF de aproximativ 570.000 de euro pentru venituri neimpozitate. În loc să achite datoria către stat, bărbatul a anunțat că refuză să plătească suma cerută și a părăsit România, mutându-se în Spania pentru a scăpa de sancțiuni.

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