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TikTok, mina de aur a influencerilor. Sumele incredibile pe care Andreea Bostănică le face din live-uri
Publicat16 aug. 2026, 08:13
Actualizat16 aug. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS
Sesiunile live de pe TikTok s-au transformat într-o afacere deosebit de profitabilă pentru creatori de conținut. Printre cei care înregistrează venituri spectaculoase se numără și Andreea Bostănică, care le-a dezvăluit urmăritorilor că poate obține până la 30.000 de dolari într-o singură zi din donațiile primite în timpul transmisiunilor.
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