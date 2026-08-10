Ce spune Laura Cosoi despre al șaselea copil. Actrița a născut la sfârșitul lunii iulie

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 10:26

Laura Cosoi a spus dacă își mai dorește sau nu și al șaselea copil. Actrița și soțul ei traversează cea mai frumoasă perioadă a lor. La finalul lunii iulie li s-a născut cea de-a cincea fiică.

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