Ce spune Laura Cosoi despre al șaselea copil. Actrița a născut la sfârșitul lunii iulie

Laura Cosoi a spus dacă își mai dorește sau nu și al șaselea copil. Actrița și soțul ei traversează cea mai frumoasă perioadă a lor. La finalul lunii iulie li s-a născut cea de-a cincea fiică.
La scurt timp după ce a născut din nou, a recunoscut dacă își mai dorește sau nu încă un copil. Vedeta a mărturisit că lasă totul să se întâmple de la sine, deoarece este conștientă de vârsta pe care o are.
Întrebată dacă vrea să mai rămână însărcinată încă o dată, Laura Cosoi a recunoscut că și-ar dori acest lucru, însă nu crede că va mai fi posibil.
Mai mult decât atât, actrița a mărturisit că Nina, ultima ei fiică, a venit pe lume fără ca ea și soțul ei să vorbească foarte serios despre posibilitatea de a avea încă un copil, motiv pentru care și vede sarcina ca pe o „minune”.
Deși nu spune „nu” ideii de a mai avea încă un copil, actrița a dat de înțeles că vârsta nu mai este de partea ei și nu crede că al șaselea copil va mai apărea.
„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori (n.r. să aibă încă un copil). Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune.
Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a povestit Laura Cosoi, conform Cancan.
Așa cum a făcut după fiecare naștere, Laura Cosoi a povestit experiența prin care a trecut atunci când a adus-o pe lume și pe Nina. Mezina familiei a venit foarte repede pe lume, după doar patru ore de când actrița a ajuns la spital.