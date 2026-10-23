Andreea Antonescu explică de ce nu a venit la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 13:38

Andreea Antonescu a acordat recent un interviu, în care a vorbit despre tensiunile dintre ea și fosta colegă de trupă, Andreea Bălan. De ceva timp, acestea nu își mai vorbesc, iar artista a lipsit de la nunta prietenei sale cu Victor Cornea.

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